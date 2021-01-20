一年一度的微信公开课如约而至，微信已经走过十年春秋，恰恰这十年也是移动互联网的黄金十年，伴随着七个大版本的迭代，微信新功能层出不穷。十年时间微信需要对过去进行总结和复盘，当然，新的起点来临，微信能否不忘初心，继续做到 “连接” 和 “简单”？

视频是风口，视频号呢？

一年前，张小龙公布视频号上线。

“视频化表达应该是下一个十年的内容领域的一个主题。虽然我们并不清楚，文字还是视频才代表了人类文明的进步，但从个人表达，以及消费程度来说，时代正在往视频化表达方向发展。”

关于做视频号的缘起，张小龙认为，公众号适合写长文章的人是少数，大部分人其实写不了长文章，他们应该在朋友圈下面做一个东西……刚才想了个名字叫非朋友圈，朋友圈之外的圈子，用户只能发一些短文或者照片视频，所以它跟朋友圈是 “对称的”。

在他眼中，视频号内测之后，数据一直不尽理想，一直到 5 月有了朋友点赞版本的出现，才让团队看到希望。“微信做视频号，不会以用户时长作为 kpi 考核，时长只是一个结果。视频号是结构化视频的载体。微信不做内容、不生产内容，也不会烧钱买内容，希望更多普通用户使用视频号，而不是一个只让网红和大 V 表演的地方。”

张小龙曾就信息流进行过剖析。他认为，信息的宽广度和质量，一直是微信要解决的问题。谈及 “信息的多样性” 的延伸，张小龙提到了当年公众号的两个失误，一是很长时间只有 pcweb 版，限制了内容创作者的范围；二是把公众号做成了文章作为内容的载体，使得其他的短内容的形式没有呈现出来。

在短视频平台追逐当下，微信未能抓住机遇补足短板，他对此还是有些遗憾。“群发的内容并不是重点，应该是各种各样的形式的内容都可以，如文字、图片、视频等。” 他强调，微信的短内容一直是要发力的方向。

此番发言十日后，微信视频号正式开启内测，微信团队对视频号的定义是，“视频号是一个人人可以记录和创作的平台，也是一个了解他人、了解世界的窗口”。而实际上，短视频市场已经被抖音、快手和 B 站等各占山头。

微信视频号团队表示，视频号的下一步计划是持续优化创作者端和用户端的功能，为视频创作者提供更好的产品体验和运营合作支持。另外在创作工具上，降低视频创作门槛和运营难度，让更多的用户能够融入到视频号当中。

小程序日益丰满

2020 年，疫情的冲击无处不在，小程序积极融入战疫，在连接用户、服务用户方面承担了更加重要的角色。

在政务民生领域，小程序健康码已累计服务用户超过 8 亿，累计展示码量超 200 亿次；社保缴费小程序帮助超过 1.6 亿人不出门在线完成参保。

在商业化领域，到 2020 年底，全年累计有超过 1 亿人次在购物中心和百货小程序购物；借助小程序预售+线下自提等模式，累计超过 3 亿用户在微信内购买生鲜蔬果。

与此同时，小程序的交易生态保持正向、迅猛发展。2020 年小程序年均 DAU 突破 4 亿，全年累计交易额同比增长超 100%。

在用户端，更多元化的小程序服务被用户接受；得益于小程序在零售场景的广泛普及以及服务场景高客单垂类的加速渗透，2020 年人均使用小程序个数同比增长 25%；小程序人均交易金额也实现了 67% 的提升。

在开发者端，行业交易生态逐步丰满，年同比活跃小程序数整体增长了 75%，有交易的小程序数也实现了大幅地增长，年同比增长 68%；在出行，旅游，政务，教育及多个零售板块，有交易地小程序数增长率都远超整体小程序数量的增长。

2021 年，微信小程序团队表示，将帮助各行业、各体量的商家继续做大交易生态，优化小程序的用户体验。

微信支付分探索更多保障服务

正值微信支付分上线两周年，微信支付团队也在直播中亮出成绩单：微信支付分用户数突破 2.4 亿，每日使用笔数达千万级，每年为用户节省超过 2000 亿元押金。

在各行业及商户中，微信支付分也得到 “好评”；目前，微信支付分已经覆盖了包括共享租物、购物娱乐、交通出行、生活服务和住宿预订等 5 个行业大类超 1995 个商户。

目前，微信支付分 “先享后付” 服务已接入多个行业。微信支付分给予了用户更便捷的产品体验，也帮助商户经营增效降险。对物品租赁、无人零售等行业商户而言，接入微信支付分可以及时收到款项，降低坏账风险。2020 年，充电宝行业和网约车行业商户接入微信支付分后坏账率分别降低 67% 和 60%。

未来，微信支付团队也将不断打磨优化微信支付分的产品能力，持续探索更多保障服务在不同应用场景的落地，帮助微信支付用户消灭押金和预付，护航每一笔先享后付交易，也帮助接入微信支付分的商户真正提效增收。

企业微信助力企业实现数字化

作为企业专属的连接器，企业微信在 2021 微信公开课 PRO 上公布了最新数据：截止目前，企业微信上的真实企业与组织数已超 550 万，活跃用户数达到 1.3 亿，企业通过企业微信服务了超过 4 亿微信用户。

为了帮助企业更高效地沉淀和服务客户，企业微信客户群全面升级，人数上限提升至 500 人；随着群聊人数上限提升，企业能综合运用客户群防骚扰、防广告、群发助手、聊天工具栏等社群管理能力，更好地维护社群客户资源，提升服务效率。

“我们还进一步优化了离职、在职继承和互通开放能力。” 企业微信团队提到，互通开放能力包括客户获取、沉淀、管理、运营四大能力，让开发者都能为企业定制对外服务的解决方案。

企业微信团队认为，在数字化持续推进下，平台和服务商、合作伙伴乃至上下游供应商，都将融入到 “共生” 式生态中，各个组织将不再是一个孤岛，在互联状态下通过产业融合激发新的增长活力。与企业消费者、上下游相互成就的共生关系，才是面向未来的企业组织方式，而在这过程中，企业微信将致力帮助企业实现这种组织方式。

“搜一搜” 习惯开始养成

此次微信团队公开表示旗下的搜一搜团队已经正式成为微信旗下独立产品，能够为 12 亿微信用户提供更方便的全网搜索服务。根据微信公布的最新数据，目前微信搜一搜月活已经超过 5 个亿。

微信搜一搜能够根据不同的场景提供不同的搜索方式，比如用户可以在聊天时对某一个词语进行搜索，也可以通过指尖搜索、#搜索等多种方式找到自己想要的答案。为了能够更加快速准确地识别出用户搜索的内容，微信相关团队还专门开发了一个名为 PeopleRank 的搜索算法，用大数据方式，将各个领域专家的服务和意见转述给用户。

目前，除了账号、文章、朋友圈、表情、音乐等的搜索，微信搜一搜也积极与开发者连接，逐步实现内容、服务、品牌的全面开放接入，合作伙伴们可以选择合适自己的开放能力进行接入，也可以把多个能力组合起来承接用户的搜索需求。

在未来，微信搜一搜服务将会连接更多日常应用，通过开放连接的方式打造通用搜索，以更好满足用户对 “站外” 内容和服务的需求。

结语

十年时间，微信被不喜欢 QQ 的张小龙打造成了一个月活超过 12 亿的国民应用，从一个通讯工具进化成无数人的生活方式。春节将至，受限于疫情，很多人无法回家，微信团队希望能通过直播模拟出线下拜年这种传统方式，帮许多人一解思乡思亲之愁，这也算是微信十年的小小彩蛋了。