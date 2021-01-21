新冠疫情下，消费者愈发重视食品的健康安全、新鲜和无摩擦的购物体验，他们对全面的食品信息要求更高——包括生产商、加工方式到食材在内的所有信息都有着追溯源头的迫切需求。

1 月 20 日，全球最大的超高频无线射频识别（UHF RFID）合作伙伴——艾利丹尼森正式揭幕 “艾利丹尼森智能标签食品实验室”，并中国首发 Freshmarx® Central 餐饮后仓数据管理和打印一体机，助力后疫情时代食品产业数字化革新。

该食品实验室将全方位展现艾利丹尼森智能标签协同生态合作伙伴全面创新的合作成果。在这个独特的空间内，参观者能身临其境地感受艾利丹尼森智能标签解决方案从产地即赋予食品其独一无二的全球数字化身份，追溯产品从农田到餐桌的每一个过程，赋能端到端的可视化管理。

食品行业数字化变革来临

近三年来随着 RFID 在传统的行业大量应用，“RFID 制造成本已经降低 50% 以上”，艾利丹尼森智能标签大中华区总经理 Dennis Khoo 认为 RFID 标签已经具有了向更多行业领域推广应用的条件，包括食品行业。

同时由于 RFID 芯片、标签、技术和工艺上的演变，可以将其应用于更加具有挑战性的食品行业多场景，“比如说我们有成功案例在高水分生鲜食物比如像牛肉、鸡肉中，用 RFID 的标签，读取准确度已经达到 99.9%；同时我们也可以将其用于像金属、液体之类的标的，像苏打水、苏打罐头、瓶装水等应用 RFID 标签也能达到非常高的准确度”。

艾利丹尼森智能标签解决方案还可以使库存信息与需求的门店相互匹配，达到供需联动，更加有效地管理产品过期和召回，创建真正互联的后仓和厨房，从而减少浪费，确保食品安全。

同时，此次中国首发的 Freshmarx® Central 是餐饮后仓数据管理和打印方案的一体化系统，通过安卓操作系统，广泛支持各类应用程序的能力，确保食品安全、提升人工效率、促进可持续性并优化客户体验。兼具用户友好和灵活性的特点，Freshmarx® Central 通过不同应用程序和云端互联提供二次效期管理数据平台，应对厨房、大型超市和便利店特有的挑战。

冷链安全提上日程

疫情之后，冷链需求明显增长，但是大家对人工记录的方式信任度一直不太高。对此，Dennis Khoo 提到，采用区块链的方式，信任度的问题就迎刃而解了。

在食品实验室中，参观者将有机会体验到精准的库存和供应链可视化管理，每一个产品都能通过其 RFID 数字身份与区块链进行数字化绑定和记录，通过轻松点击或者扫码，即可查看整个产品的各项信息，无需逐一检查。

提及相关数据安全的问题，艾利丹尼森智能标签大中华区食品市场发展经理汪立华表示理论上部分数据是存在篡改的可能性，“如何去进行这个规范，我们可以在 RFID 标签和读写器通讯协议上进行加密，可以自定义 RFID 标签和读写器；同时我们还有一些物理隔断的方法，比如说我们在市场上有一些易撕标签，普通标签黏附在物体上面，你可能需要非常小心才能把它移除，它也可以继续贴附在其他物体上，但是这些易撕标签在移除的时候可能就被破坏掉了，但是从物理角度来说就把它阻断了，让它失去了功能性”。

同时，汪立华补充说，“国家在后期会对冷链这一块有一些强制性标准，这些国家强制性标准中，可溯源和贴标将会是要求之一。对于 RFID 而言，实际上对数据采集这个工作有很大的推动作用，因为贴标的时候对应的场景可以选择的标签很多，恰恰艾利丹尼森在这一块是可定制的，所以说从行业来说，相应的增长趋势是可预见的”。