Alphabet 将关闭旗下高空气球互联网业务 Loon。该公司 X 部门在博文中确认了这一消息。

领导 X 部门的 Astro Teller 在博客中写道：“商业可行性之路比预期的要长得多，风险也更大。在接下来的几个月内，我们将开始缩减运营，它将不再属于 Alphabet 的 Other Bet。” 以免你不太了解，Other Bets 是指 Alphabet 的那些具有「登月」意义（实验性）的项目。

Google 母公司 Alphabet 于 2013 年 6 月推出 Loon。该项目于 2020 年 7 月在肯尼亚推出了首个商业互联网服务，通过约 35 个气球向肯尼亚运营商 Telkom 的用户提供 4G LTE 服务，覆盖该国中西部地区约 50000 平方公里，包括首都内罗毕。

Loon 之前还向受自然灾害影响的地区提供了互联网服务，包括 2017 年飓风玛丽亚来袭，在波多黎各部署了高空气球；2019 年的地震后，在秘鲁设置了网络。

Teller 表示，Loon 将努力让员工担任 X、Google 和 Alphabet 的其他职位。Teller 说：“一小撮 Loon 团队将留下来，以确保 Loon 的运营顺利、安全地完成，其中包括终止 Loon 在肯尼亚的服务。” 为了支持可能受 Loon 服务关停影响的肯尼亚工作人员，Loon 承诺提供 1000 万美元，以支持肯尼亚致力于 “连接性、互联网、创业和教育” 的非营利组织和企业。