2021 微信公开课 Pro 结束不久，微信团队于昨日上线了 iOS 版微信 8.0 正式版。在今年的微信公开课上，张小龙对于视频号依旧给予了高度重视，微信视频号正在经历迭代，他希望视频号是 “一个人人可以记录和创作的平台”。微信视频号团队也表示，在创作工具上，降低视频创作门槛和运营难度，让更多的用户能够融入到视频号当中。

话说回来，本次肉眼可见的升级主要放在表情、浮窗、附近直播和自定义状态几个关键点上。

表情

微信表示，为丰富用户在微信的表达方式，微信 8.0 对小表情进行了升级，当用户在聊天中发送或者接收单个小表情，会播放动画效果，部分小表情动画效果可全屏播放。

在微信公开课当晚，张小龙就表示，微信很多年没有做大的升级了，下一个版本的微信会有新的表情。“下一个版本的微信，有诸如向人扔炸弹的表情的能力。”

不得不说，经此设计，默认表情也开始变得生动起来了。诸如炸弹、烟花和彩条等表情，还会触发聊天中的特殊效果，尤其是炸弹的表情，广受网友欢迎。

浮窗

微信浮窗支持将收藏笔记，文件预览等页面设为浮窗。新版本中，微信浮窗大改，并取消了此前最多支持 5 个文档或笔记设为浮窗的限制。

而对于 QQ 音乐来说，这次更新能够解锁与另一个人同时听同一首歌，实际上有利于加强与微信社交网络的联动，或许在某种程度上强化了社交裂变的可能性。

直播和附近

此次更新也涉及了视频号的直播，现在按照分类来寻找用户感兴趣的直播更加方便了。直播的分类与创建直播时的分类相同。同一城市的分类和朋友的分类也将显示在顶部，这是此次更新的亮点之一。

新版本可以根据自己的喜好选择相应的分类，主播在创建时会选择相应的分类，这样也会有更多的推荐流量。同一分类的直播，上下滑动都在同一个类别。

自定义状态

微信状态很容易让人想起 QQ 上的 “在线”“隐身” 等状态，尽管从功能和玩法上两者大相径庭。微信 8.0 版本支持设置 “我的状态”，包括 “心情想法”、“工作学习”、“活动”、“休息” 与 “其他” 几个部分。

同时，状态可以点赞、被点赞，而这些情况下用户都会收到通知。此外，状态还能显示有多少好友和你设置了一样的状态，点击可进入新页面，查看这些好友的状态。

当然，这些更新还只是今年微信公开课上张小龙分享的一部分，新版本没有添加的功能还包括输入法的更新。张小龙曾透露微信团队正在研发输入法，这可能是腾讯收购搜狗后的重要动作。

另外，根据张小龙的说法，微信团队还在丰富直播电商的能力，直播将可以关联到第三方的小程序，但目前还尚未实现。还有一个就是关于春节期间直播拜年的 “彩蛋”，这些都需要用户耐心等候了。