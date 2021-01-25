为了让老年人的出行更加便利安全，高德打车近日上线了助老打车系列服务，推出新电召平台、一键叫车等多项实用功能。

高德打车基于 “好的出租” 解决方案，上线新电召平台：调度中心接到电话叫车订单后，可通过 “好的出租” 系统快速调度出租车，由传统的抢单模式，变为抢单、派单相结合，提升叫车的成功率。对于通过电话叫车预约的订单，新电召平台还可以进行智能派单，为司机指派顺路订单，提升司机的接单意愿。

据了解，奇华调度中心是北京市最大的出租车调度中心，负责运营北京市 96016 电召平台。目前，高德打车已与奇华调度中心在北京市平谷区展开新电召试运营，并将在春节后逐步扩大运营范围。

为简化老年人的叫车流程，高德打车还将上线 “一键叫车” 功能，不再需要输入起点和终点，点击一键叫车按钮，即可呼叫出租车。

如何一键叫车：

上车点根据老年人所在位置自动推荐，叫车后即将上车位置共享给司机。

车辆到达后，老人可当面与司机沟通目的地并开始行程，行程同时支持分享功能，以便亲友及时获知行驶位置，让出行更放心。

此外，一键叫车界面还去除了一些老年人不常用的功能，减少误操作，同时，采用大号字体、减少图片，让老年人看得更清楚。

“一键叫车” 春节前将在北京等多个城市上线试运营，这些城市的老年人，可以通过支付宝及微信的高德打车小程序使用 “一键叫车”。

助老打车系列服务目前处于试运营阶段，高德打车表示将在节后陆续开通更多城市的服务