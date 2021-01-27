微软的游戏订阅服务 Xbox Game Pass 继续增长。这项广受好评的服务已经拥有 1800 万订阅用户。去年 9 月，这一数字为 1500 万。

微软一直在大力推动 Xbox Game Pass 服务的发展。去年年底，《命运 2》登录 Xbox Game Pass，同时，Xbox 和 PC 玩家均可游玩 TGA 2019 的最佳美术指导获奖作品《控制》。

微软 CEO 萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）在今天的财报电话会议上还透露，Xbox Live 每月活跃用户超过 1 亿。他还表示，Xbox Series X/S 是微软历史上最成功的主机发布，为 “有史以来销量最高的设备”。

另一方面，微软也在不停地收购游戏工作室，以扩大 XGP 游戏库的可玩阵容。该公司去年 9 月宣布以 75 亿美元买下《辐射》、《毁灭战士》、《上古卷轴》等游戏系列工作室 Bethesda Softworks 的母公司 ZeniMax Media。

此外，微软也会不定期推出优惠订阅活动，让玩家以很低的价格升级到 Xbox Game Pass Ultimate 服务，该服务包含 xCloud 云游戏功能，以及可免费领取一个月 Disney+ 等的权益。