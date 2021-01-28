百度已获准在加利福尼亚州公共道路上测试全自动驾驶汽车。该公司是第 6 家获得在加州以不配备安全员条件进行自动驾驶测试的企业，其他公司包括 Cruise、Waymo、Nuro、Zoox 和 AutoX。百度在加州使用的测试车型是林肯 MKZ 和克莱斯勒 Pacifica。

去年 12 月，百度 Apollo 获批在北京进行公开道路无人化自动驾驶路测；同年 10 月，宣布自动驾驶出租车服务在北京全面开放。

在与其他公司合作自动驾驶技术方面，百度最近也是动作频频。本周早些时候，该公司与黑莓宣布进一步深化战略协作，百度的高精地图将搭载 QNX Neutrino 实时操作系统，并在广汽新能源 Aion 系列即将发布的全新车型中批量生产。

本月早些时候，百度宣布组建一家智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团出资成为新公司的战略合作伙伴。

此前，百度还与威马汽车公布了全新智能纯电动 SUV。新车由威马汽车联手百度 Apollo 平台开发打造，采用全新电气电子架构，将率先搭载全球首个 “云端智能无人泊车系统”（Cloud AVP），在特定场景下具备 L4 级别自动驾驶能力。该车计划于 2021 年发售。