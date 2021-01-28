字节跳动日前向公司内部员工宣布，将缩减其印度团队两千余名员工。

印度于近日发布通知，将封禁包括 TikTok 在内的 59 款中国手机应用，因为此前这些 App 对于遵守隐私和安全要求的回复不能令印度政府官员满意。

这一禁令起因于去年中印双方边境问题引发的紧张局势。

路透社透露，字节跳动在内部备忘录中写到，“最初我们希望这种局面只是暂时的，但现在发现事实并非如此。”

“在 App 无法运营的情况下，我们保持不了这么多人力……我们也不知道什么时候可以回归印度市场。”

字节跳动在一份声明中表示，尽管付诸了努力，但这些应用如何恢复以及何时回到印度市场尚未得到明确指示。

在该禁令实施前，印度一直是 TikTok 最大的海外市场，而字节跳动在 2019 年的时候计划投资十亿美元于印度市场。

这项禁令颁布后，印度员工被要求专注于开发字节跳动的其他应用，比如企业办公套件 Lark（国内版称为飞书），因为这些应用在印度没有被封禁。同时，员工不允许在公开场合谈论这些应用以避免字节跳动旗下的其他软件也被封杀。消息人士表示，字节跳动还暂停了印度有关 TikTok 所有的营销工作，以便在该国推广其他服务。

去年，印度政府以 “威胁印度主权完整” 为由，封禁了多款中国应用程序。