虚拟直播和实时动画公司北京中科深智科技有限公司（简称 “中科深智”）近日宣布获得金沙江创投领投的数千万元 A 轮融资。马来西亚知名机构 MYEG Capital 和盛景嘉成均参与投资。此前，中科深智曾获得英诺天使领投的天使轮投资。

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中科深智于 2016 年 4 月在北京成立，深度聚焦全栈式实时动画和虚拟直播技术，在多个商业领域实现虚实影像合成、虚拟数字人机交互功能。产品包括面向专业级动画内容生产的 “创梦达” 和 “创梦加”，面向快速动画内容生产和虚拟直播的 “创梦易”，以及最近刚刚上市的 7×24 小时 AI 虚拟直播带货的新产品 “创梦易自动播”、“云小七”。

中科深智创始人成维忠表示，不同于传统互联网应用，实时动画和虚拟直播产品技术流程长，涉及到人机交互、实时渲染以及各类 AI 动作、图像处理技术，不能简单走系统集成路线。为此，中科深智打造三重护城河，谋求企业长期可持续发展。第一重是发明专利，中科深智已经申请 50 项发明专利。第二重是研发包括动作捕捉、表情捕捉、手势捕捉在内的各类底层技术。第三重围绕各类应用场景推出细分产品。中科深智已经服务了一禅小和尚、默默酱、萌芽熊、僵小鱼等众多知名 IP，未来中科深智一方面要服务更多 IP，另一方面要帮助 IP 更好实现商业变现。

中科深智陆续推出的 “创梦易自动播”、“云小七” 等产品，该公司目标是帮助天猫、抖音、拼多多等平台的电商客户实现 7×24 小时 AI 自动直播卖货。鉴于电商公司大多没有自己的虚拟 IP 形象，中科深智提供了数百个免费形象供客户使用。这些产品已经被施耐德、松下卫浴、怡思丁、膜法世家等大量电商使用。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。