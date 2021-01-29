新能源风口有越吹越猛的势头，还没有交付一辆车的恒大汽车市值站上了近 4000 亿港元，差点快被人遗忘的 FF 则宣称要上市。

2019 年底，贾跃亭还在忙着申请破产重组方案。一年多以后，FF 就要上市了？

1 月 28 日晚，Faraday Future 公司和特殊目的收购公司 (SPAC) 宣布，双方已就业务合并达成最终协议。合并完成后将在纳斯达克证券交易市场上市，股票代码为 “FFIE”。该交易预计将于 2021 年第二季度完成，完成后公司估值约为 34 亿美元（约合人民币 220 亿元）。

FF 方面称预计未来 5 年销量将超过 40 万辆，其首款旗舰车型 FF 91 已获得超过 1.4 万辆订单，计划在合并完成后约十二个月在中美市场推出。

FF 在公布的融资路演 PPT 中称：公司将与吉利控股和中国某一线城市（a Tier 1 Chinese City）建立合资公司，支持 FF 中国的生产和以及 FF 中国总部。

今天吉利控股则发公告称，将参与 FF 公司 SPAC 上市的少量投资，双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作，并探讨由吉利富士康合资公司代工的可能性。

此前还有消息传出：格力集团与华发集团也参与了此次投资，但投资金额低于 20 亿元。

根据以往 FF 公司的动作猜测，路演中提到的“中国某一线城市” 很可能是珠海。

企查查资料显示，2020 年 12 月，法拉第未来在珠海成立法法汽车（珠海）有限公司，注册资本 2.5 亿美元，法定代表人为贾晨涛，由 FF Hong Kong Holding Limited 全资持股。

FF 在珠海设立新公司的目的，很可能与 FF 91 在中国量产的计划有关。

如果最终 FF 在珠海开展量产，将是继特斯拉之后，国内引进的第二家美国电动车企。

FF 发展史

贾跃亭的造车故事要从 2017 年说起。

2017 年 1 月 3 日，FF 在美国拉斯维加斯正式发布首款量产电动车 FF91。2018 年 2 月，FF 公司完成了 15 亿美元的股权融资。不过由于 FF 融资缓慢，原定于 2019 年中期完成的 FF 91 量产交付计划一度被搁置。

2018 年 6 月，贾跃亭拉来了许家印的恒大收购香港时颖公司，并将分三年投资 20 亿美元，首期支付了 8 亿美元。不过在短暂的甜蜜合作期后，FF 将恒大告上了法庭，双方直到 2018 年年底才和解。

2019 年 4 月，第九城市宣布与 FF 公司签署协议，双方成立专注于在华研发、生产和销售豪华智能互联网 (IAI) 电动汽车的合资公司。但直到目前，双方的合作也无任何实质性的进展。

直到 2020 年 12 月，法拉第未来又在珠海成立法法汽车（珠海）有限公司，注册资本 2.5 亿美元。

再到昨天宣布将启动上市，贾跃亭的造车之路似乎步上正轨了。

美股还有 FF 的位置吗？

如今，理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车相继在美国上市，更有特斯拉领头坐镇。

FF 虽然从 2017 年开始推出原型车，却至今未量产。在其招股书的风险提示中，FF 坦言 “车辆正在开发中，预计第一辆车要到 2022 年第一季度才能生产”。

相比于其他先行者，FF 能否在电动车市场找到属于自己的一席之地？

在招股书中，FF 将自己定位在 “顶级豪华电动车” 的位置。据悉，FF 91 在美国售价约 20 万美元，在中国售价约 200 万元。

“1050 匹马力”“百公里加速不超过 2.4 秒”“60 度仰角的零重力座椅”……一连串综合了超级跑车和豪华车体验的关键词将普通消费者远远排除在外。

当前全球智能汽车快速发展，苹果已向和大、贸联-KY 等台湾汽车零部件厂商提出备货要求，计划在 2021 年 9 月发布首款 AppleCar。目前，市场上已经有相对成熟的品牌，如特斯拉、蔚来等这些走在交付前列的竞争者。

未来，FF 所谓“科技奢华智能互联网电动车品牌”的路线能走通吗？全球以及国内电动车市场是否还有 FF 的一席之地？一切都需要等待市场检验。

“打工人” 贾跃亭

2020 年 5 月，个人破产重组方案裁被通过。按照方案规定，在正式生效后，贾跃亭也将把目前个人所持的全部 FF 股权转入债权人信托，贾跃亭作为 FF 创始人也不再拥有任何一股 FF 股权，公司日常管理权也交付给 FF 全球 CEO 毕福康。而贾跃亭将继续担任 FF 全球 CPUO（首席产品和用户官）和全球合伙人。

2020 年 7 月初，贾跃亭发布了一篇 2000 字长文《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》。他不再拥有 FF 股权，FF 已经和他没有太大的关系了，贾老板俨然变成了一个 “打工人”。

另外，对于大众关心的贾跃亭回国问题。根据破产重组方案，贾跃亭在 FF 公司 IPO 后才能开始处置 FF 股权。因此，贾跃亭的回国之日要等 FF 上市之后才有确切的答案。

归根结底，贾跃亭的信誉已经破产，也将一直是 FF 的品牌形象上的污点。

在看重品牌效应的汽车市场，法拉第未来 “奢华” 的品牌形象能立起来吗？国内消费者会为它买单吗？又或许这也将成为一场资本狂欢的游戏。