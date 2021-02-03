亚马逊首席执行官 Jeff Bezos 将辞去 CEO 职务，于 2021 年第三季度担任亚马逊董事会执行主席一职。届时，现任亚马逊 AWS 首席执行官 Andy Jassy 将担任亚马逊 CEO。

“担任亚马逊首席执行官责任重大，而且很费力。当你负有这样的责任时，就很难将注意力放在其他事情上。”Bezos 在宣布这一变动的电邮中说。“作为执行主席，我将继续参与重要的亚马逊计划，但也需要时间和精力专注于 Day 1 Fund、Bezos Earth Fund、Blue Origin、华盛顿邮报以及我的其他爱好。”

自 1994 年创办亚马逊以来， Bezos 一直担任该公司首席执行官。Bezos 过渡为亚马逊董事会执行主席的身份意味着，他将从经营这家市值近 1.7 万亿美元的公司的日常业务中脱身，以将精力集中在新产品和项目上。 这些项目包括他去年创立的 100 亿美元的贝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund），以及他的航空航天公司 Blue Origins。

Jassy 于 1997 年加入亚马逊。他自 Amazon Web Services 业务 2003 年创立以来一直负责领导该业务，并在 2016 年被任命为 AWS 的首席执行官。

亚马逊今天也公布了 2020 财年第四季度财报。报告显示，亚马逊第四季度净利润为 72.22 亿美元，同比增长 121%；净销售额为 1255.55 亿美元，同比增长 44%。AWS 云服务第四季度净销售额为 127.42 亿美元，比去年同期的 99.54 亿美元增长 28%。