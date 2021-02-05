继隔空充电技术之后，小米今天公布了新的概念机。此次亮相的是四曲瀑布屏概念手机，其四面采用 88° 超曲屏设计，四周边框几乎全部由屏幕取代，机身没有开孔、没有按键，展示了一种无孔式的设计。

从演示视频可以看到，当上下滑动操作时，文字等内容也会显示在手机上下边框屏幕上。

小米表示，其中真正的难点是 88° 四曲面玻璃的制造以及 3D 贴合工艺。通过自研玻璃加工设备，在 800 摄氏度高温高压下热弯一体成型，采用四种不同的抛光设备，多达十余次的复杂抛光工序，才能打磨出一块四边 88° 深弯的超曲面玻璃。此外，还采用了创新屏幕堆叠设计，克服弯折角度与极小弯折半径所带来的弯曲应力，配合 3D 贴合工艺，最终才实现这样一款产品。

小米四曲瀑布屏概念手机基于 46 项自主研发专利技术，通过超薄压电陶瓷实现外放发声，柔性薄膜屏幕发声技术替代听筒，除此之外还有大功率无线充电、压感按键、第三代屏下镜头等一众科技集于一身。需要注意的是，这是一款概念产品，所以未来并不会 100% 推出市场。

小米此前也公布过概念手机，可惜最终没能量产上市。2019 年 9 月，小米公布了 MIX Alpha 环绕屏概念手机，这款产品原定于同年 12 月底上市，但因量产难度过高，公司最终决定不进行量产。