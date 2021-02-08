2 月 7 日，欧莱雅集团旗下品牌修丽可于上海开启修丽可天猫超级品牌日《专业 请就位》特别企划，同期重磅推出中国首个运用裸眼 3D VR 技术的沉浸式交互消费空间 “修丽可裸眼 3D VR 超级实验室”。修丽可此次携手科技初创公司一隅千象（ArchiFiction），将全球首个无穿戴设备的全沉浸混合现实产品技术同时运用于线下限时店与线上直播间中，旨在以前沿科技赋能 O+O（线上与线下渠道融合）娱乐零售与品牌沉浸式营销，加速美妆科技领域创新突破，赋予消费者革新性的感官体验。

裸眼 3D VR 技术赋能 O+O娱乐零售，刷新 “人货场” 定义

在 O+O 新零售大行其道的当下，线下场景天然具备的即时性、体验感和社交属性无可取代，也是品牌巩固自身形象与提升消费者认知的关键一环。其中，线下快闪已一跃成为塑造品牌形象、传递品牌精神、构筑新兴消费场景的重要阵地。如何在有限的空间内，既能将品牌故事、产品信息、特色体验融于一体，又能打通线上线下，并实现与消费者的多维互动与深层沟通，也成为了品牌的一大课题。

在倡导科学专业的活性健康化妆品市场，深度、有效的消费者沟通尤为关键。伴随理性护肤观念的觉醒和 “成分党” 的崛起，活性健康化妆品市场迎来广阔机遇，品牌也在不断寻找降低知识门槛、强化科普教育的途径，探索趣味化的营销模式与消费者沟通方式。

“修丽可裸眼 3D VR 超级实验室” 的诞生，为中国消费市场的 O+O 新零售模式与品牌营销模式开创了全新解决方案。这一沉浸式交互空间通过光路矩阵结合人体识别和视觉补偿算法，一举打破物理空间的桎梏，将虚拟场景引入真实空间，颠覆了品牌打造场景、叙述故事的方式，开拓了品牌与消费者多媒体交互的全新生态。

步入 “修丽可裸眼 3D VR 超级实验室”，体验者不受穿戴式设备的束缚，也无需借助特殊屏幕，在触发地面 “机关” 后，4 米 X4 米 X4.2 米的 “小方盒” 瞬间变身为引人入胜的 360°沉浸式数字化空间。体验者可自由开启修丽可五大明星精华产品相对应的主题场景，徜徉于修丽可虚拟精华世界中，在一个个产品故事中来回穿梭。通过实时交互式体验，皮肤组织构造、产品成分奥秘等高度抽象的皮肤科学知识以可视化的方式生动呈现于体验者眼前，传递修丽可专业、科学的独特品牌故事。体验者更可通过完成护肤知识互动，在触发二维码后扫码领取天猫优惠，完成 “线下个性体验+线上便捷购买” 的消费闭环。

交互式裸眼 3D VR 技术的线下落地也刷新了 “人货场” 的定义——“人” 作为体验主体可通过自由交互选择并切换内容场景；“货” 在数字空间中以线下加线上的双重形式呈现于消费者眼前；而 “场” 的概念则被开创性地放大延伸，突破了物理空间局限，为品牌构筑多元场景打开无穷可能。

特别企划期间，修丽可还联合大众健康服务品牌丁香医生共同打造主题综艺直播，联合皮肤学专家连续 4 周呈现丰富科普内容，以专业视角聚焦热点护肤话题，传递科学护肤理念。修丽可将裸眼 3D VR 技术同时运用于直播间中，不仅令主播能够自如穿梭于风格各异的主题场景中，更可将多次元的事物组合展现于同一画面，以吸睛的视觉特效诠释产品特色功效，并融入 3D 动画与游戏元素生动呈现专业护肤知识，营造趣味性、知识性与互动性并存的观看体验，开拓电商直播内容营销新生态。

修丽可品牌总经理王敏粒女士表示：“在消费者对于专业级产品的需求日益增长及众多消费平台不断衍生的当下，修丽可始终坚持以专业科学的品牌精神引航专业护肤领域。此次作为中国首个在消费场景中利用交互式裸眼 3D VR 技术赋能 ‘O+O’ 的品牌，我们前瞻性地将前沿科技与美妆行业无缝融合，通过交互式体验带领消费者多方位领略修丽可专业研发的品牌基因，将线下体验店真正打造为 ‘品牌故事场’，同时实现线上线下的强势互联共通，为消费者带来颠覆性的沉浸式娱乐零售体验。”

携手初创公司拥抱开放式创新，共拓消费新场景

“修丽可裸眼 3D VR 超级实验室” 是修丽可联合美妆科技初创合作伙伴的共创成果，彰显了欧莱雅集团在美妆科技战略转型进程中、与外部生态圈伙伴积极开展跨界合作的开放式创新精神。

此次线下体验店与线上直播间均运用了由初创合作伙伴研发的全球首个无穿戴设备的全沉浸混合现实产品。该技术可通过自身投影矩阵实现 8.5k 分辨率的超高清全息画面，以 3D 相机矩阵抓取体验者在空间内的三维坐标系，并配合突破性的强大算法运算内核以形成人眼的三维视觉感知并实现人与图像的实时三维互动，加载为品牌度身定制的三维场景内容，最终带给消费者令其全身心沉浸于品牌专属次元的高科技体验。此前，欧莱雅集团旗下多个品牌也尝试过将裸眼 3D VR 技术应用于电商直播场景，借助从 2D 到 3D 内容载体的升级，接连推出刷新消费者想象的沉浸式营销体验，开拓美妆行业新兴消费场景。例如，在与薇姿的合作中，梵高名作《露天咖啡馆》以 3D 形式惊艳亮相品牌直播间，主播前一秒还身处梵高星空下的街道，后一秒便瞬移进入了薇姿的研发实验室。

“一隅千象的创新技术将为品牌创造全新的产品展示及消费者互动方案，令消费者能够深临其境理解品牌理念。深层次、多维度的互动也有益于增加消费者对品牌的好感度和熟知度。我们期待携手欧莱雅助力更多品牌讲述它们的独特故事，在可交互的虚拟空间中为消费者打开全新想象。” 一隅千象创始人兼 CEO 魏娉婷表示：“合作过程中，欧莱雅对创新的炙热以及对科技的深刻理解及把握都让我们印象深刻。‘触电’ 美妆行业也让一隅千象的技术得到延展，让我们有机会拓展电商、直播、线下快闪等消费端的技术应用场景，不断收获成长。当我们以技术赋能品牌时，消费品行业层出不穷的新玩法也反向推动着一隅千象突破创新。”

欧莱雅中国数字服务与创新总监陈歆涵表示：“‘修丽可裸眼 3D VR 超级实验室’ 是欧莱雅发力布局美妆科技战略转型的最新实践。加速虚拟世界与现实世界的交融碰撞，也是我们革新 2.5 次元消费者消费链路、升级娱乐零售体验的大胆尝试。在中国这一方全球创新枢纽，近年来我们积极发力开放式创新，其中一项创新即是 2020 年大获成功的欧莱雅中国首届 ‘BIG BANG 美妆科技科技创造营’。这项赛事今年也将继续延续并全面升级，以更大的规模呈现。我们立志携手更多和欧莱雅一样拥有挑战者精神与前瞻性思维的生态圈合作伙伴，共同挖掘尖端科技在美妆行业的应用潜能，开拓更多消费新模式与新业态，让美妆科技成为推动美好消费发展的强大源动力。”