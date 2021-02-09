据安徽日报报道，2 月 8 日晚，首款国产量子计算机操作系统——“本源司南” 在合肥市正式发布。该系统由合肥本源量子计算科技有限责任公司自主研发，实现了量子资源系统化管理、量子计算任务并行化执行、量子芯片自动化校准等全新功能。报道指出，此举标志着国产量子软件研发能力已达国际先进水平。

据了解，本源量子研发团队利用量子卷积神经网络模型开发出的量子图像识别应用，可将图像识别任务转化为多个量子线路，在经过量子态数据编码之后，这些量子线路就处于排队等待运行状态。通过 “本源司南” 的统一调度管理，这些量子线路在单个量子芯片上可以被并行执行，不仅大大减少了整体线路运行时间，还有效提高了量子芯片的整体利用率，使得当前有限的量子计算资源得到最大化利用。

业内专家表示，在经典计算时代，国内用户普遍习惯了 Windows、安卓、iOS 等国外操作系统，国产软件难以发展，一旦相关技术被限，计算机安全将面临巨大威胁。 随着量子计算时代的到来，“本源司南” 不仅能让量子计算机运行的更加高效，还能培养用户使用国产量子操作系统的习惯，让国人在量子计算时代掌握真正的核心科技。

据悉，下一步，本源量子团队将基于具备完全自主知识产权的本源量子计算机集群、本源司南量子计算机操作系统、本源量子云平台以及丰富的量子软件与应用，打造完善且开放的量子计算服务生态，与量子计算产业链企业共同实现量子计算应用的广泛应用。