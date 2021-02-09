总部位于印度尼西亚的保险科技初创公司 PasarPolis（动点出海此前曾有专访报道）近日宣布，获得 500 万美元股权融资。这笔融资由国际金融公司（IFC）参投，现有投资方 Go-Ventures 也参与本轮投资。

据悉，这笔投资是 IFC 在印尼保险科技垂直领域的第一笔投资。

在线上新闻发布会上，PasarPolis 创始人兼首席执行官 Cleosent Randing 表示，本轮融资不属于公司于 2020 年 9 月宣布的 B 轮融资，也不属于 C 轮融资。他指出，“我们认为这是一种战略伙伴关系，因为它涉及的不仅仅是资金…… 我们正在与顶级合作伙伴共同努力实现我们的使命。”

PasarPolis 和 IFC 称，将共同延续 PasarPolis 的使命，更广泛地实现保险普惠，例如通过开发低价、符合社会需求的小额保险产品。

此外，PasarPolis 还希望在 2021 年利用这笔资金提高越南、泰国等地区的保险普及率。

PasarPolis 成立于 2015 年，曾宣布在超额认购的 B 轮融资中融资 5400 万美元，投资方包括 LeapFrog Investments、SBI Investment、AlphaJWC、Intudo Ventures 和小米。