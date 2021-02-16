起亚再次更新了其战略 “计划 S”，并将其延期至 2030 年。该计划包括扩大未来的出行服务，以及新的电动汽车销售目标，包括电动汽车和专用汽车（PBV）在商业和共享领域的拓展。

到 2030 年，电动和混合动力汽车将占该品牌总销量的 40％，年销量目标为 160 万辆。其中超过一半将是纯电动汽车。

起亚将于今年晚些时候推出首款基于 E-GMP（电动全球模块化平台）平台的电动汽车，代号 CV，起亚将在 2026 年前通过 11 种新车型加强其电动汽车阵容，其中 7 种 E- GMP 电动汽车，即仅提供电动汽车的车辆，以及现有燃烧汽车的四种电动派生产品。

在 2020 年 9 月（直到 2027 年）的公司更新中，在谈论 2020 年 1 月 “ Plan S” 发布时的 11 种电动车型后，它仅提及了 7 台 “专用 BEV”。现在起亚明确表示将独立电动平台上有七个车型，燃烧平台上有四个电动汽车。到 2026 年，将有 11 款电动汽车投放市场，而制造商尚未宣布起亚计划在 2026 年至 2030 年期间使用这些车型。

借助 E-GMP 和由此产生的电动汽车，这家韩国公司希望设定 “在全电动范围，驾驶性能，内部空间和技术应用方面的新标准”。这些型号还将提供无线更新和按需定制功能。起亚 CV 将配备 2 级高速公路驾驶辅助，从 2023 年起，起亚电动汽车将具备 3 级驾驶能力。

E-GMP 的任一侧，即比电动汽车更大或更小的电动汽车也在计划内。起亚计划通过与其他公司合作为无人交付和电子商务领域开发微型和大型滑板底盘平台，通过开放式创新进一步扩大 PBV 业务。这似乎涉及货车和最后一英里的小型运载工具，以及较大的灵活的乘客或运载工具。

就更大的车辆而言，起亚-现代汽车已经与 Canoo 建立了投资和工程合作伙伴关系，Canoo 和 Hyundai 将共同开发基于 Canoo 滑板技术的电动汽车平台，用于即将推出的 Hyundai 和 Kia EV 和 PBV（目的内置车辆）。去年晚些时候，（Canoo）刚带来了一辆多功能送货车。另一个更大的例子是创新的英国商用车制造商 Arrival，这次是电动巴士和货车。现代和起亚向这家英国电动汽车开发商投资了 1 亿欧元。

起亚表示，还将发展自己的高度可扩展的小板底盘平台和技术，并对这一市场需求有很高的期望。为了保持这一上升曲线的领先地位，起亚将在 2022 年推出其首款专用汽车（PBV），该战略似乎包括根据市场需求推出更多的 PBV。

这里提到的目标是雄心勃勃的：该公司表示，其目标是成为 PBV 的世界领导者。起亚只是表示将基于其基于 PBV 的滑板平台开发各种专用车辆，而无需详细说明这将是哪种车辆-这里的车辆类型将是巨大的。

起亚首席执行官何成松说：“起亚将在 2021 年重生，新的徽标，新的设计和新的公司名称。” 他解释说：“起亚将转变为一个以创新的出行体验来激发和激发客户的品牌。” 今年早些时候，该品牌为其赋予了新的徽标，并在此过程中从其公司名称中删除了 “ Motors”。

这也标志着业务和制造业务不断扩展，超越了私家车销售。这家韩国公司不仅使汽车类型多样化，而且还在扩展其多样化的商业模式。

在扩展其未来的出行服务时，该公司的战略是通过瞄准并专注于核心领域来获得竞争优势。这意味着要扩展企业对消费者领域的现有服务，例如通过 WibleMás 和 Wible Empresas 扩展公司的旗舰汽车共享服务在西班牙的 Wible（显然仍是工作名称）。这一切都是全新的，去年在关于欧洲汽车共享业务的报告中非常简短地提到了 Wible 。

起亚将以其汽车共享服务 KiaMobility 于欧洲为重点，该服务于去年 9 月在意大利和俄罗斯进行了试点。该公司在此仅表示将在不提供更多细节的情况下将其扩展到其他欧洲市场。

起亚计划在企业对政府和企业对企业领域中推出基于电动汽车的服务，该服务将订购和共享汽车的商业模式结合在一起。该公司的新出行服务概念涉及利用在工作日用于商务活动并在周末由个人租用的车辆。

2019 年，起亚在韩国推出了订阅程序 “Kia Flex”。现在，该公司的出行服务将随着名为 “起亚订购” 的全球版本的发布而扩展。这计划于今年晚些时候进行，并将由 Sixt Leasing 经营，后者于去年被现代汽车集团收购。在车辆类型及其来源方面，该公司制定了在区域内工作的全球战略，因此车辆将由该公司的区域分支机构和经销商提供。