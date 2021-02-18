福特日前表示，到 2030 年，其在欧洲销售的车型将全部是电动车。该公司计划斥资 10 亿美元将位于德国科隆的工厂改建为该国的第一条电动汽车生产线。

福特表示，未来 10 年将逐步过渡到电动汽车生产。到 2024 年，其整个商用车阵容将为「具有零排放能力的全电动或插电式混合动力车」。福特称，到 2026 年中，乘用车阵容中「100％」将是相同的。到 2030 年，福特预计其商用车销量的三分之二将为纯电动或插电式混合动力车型，而其售出的所有乘用车将全部为纯电动汽车。

此前，福特称在 2025 年前将把电动车和自动驾驶汽车领域的投资额追加至 290 亿美元。这 290 亿美元中，70 亿美元将投资到自动驾驶汽车领域，而剩余部分将花在电动车上。余下的 220 亿美元包括该公司自 2016 年以来已经投资的 70 亿美元。

福特去年推出了全电动运输货车，并计划在今年晚些时候推出电动版 F-150 皮卡。

近几年来，大多数大型汽车制造商都表示出转向全电动产品阵容的意愿。梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒表示，将在 2022 年之前生产所有现有车型的电动版本。沃尔沃之前宣布将在 2019 年逐步淘汰纯汽油车的生产，大众汽车集团则是计划到 2030 年旗下所有车型均至少有一款电动车。

另外，福特也并非唯一一家大幅扩大对电动车投资的汽车制造商。去年年底，通用汽车表示，到 2025 年其将在电动和自动驾驶汽车上投资 270 亿美元，高于疫情之前宣布的 200 亿美元。通用汽车还表示，公司到 2040 年会过渡到仅出售纯电动汽车。