2 月 18 日，百度发布了截至 2020 年的财务报告。

2020 年全年，百度营收 1071 亿元，净利润（非美国通用会计准则）220 亿元。

第四季度，百度的核心收入实现营收 231 亿元，环比增长 8%，挽回了以往的增长颓势。其中，非广告收入 42 亿元，同比增长 52%，以智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的 AI 新业务正在逐渐成为拉动百度增长的新引擎。

2020 年是百度投入 AI 技术的第十年，与此同时，百度的市值跨过了千亿门槛。种种迹象似乎在显示，李彦宏秉持的 “长期主义” 价值在开始显现。

寻找广告之外的增长引擎

百度在本次财报中首次公布智能云收入，首次展现昆仑芯片进展。Q4 财报还披露核心非在线广告收入 42 亿亿元，同比增长 52%。

具体到财报结构上，业务的排序也发生了变化，变成了：智能云、智能驾驶及智能助手、移动生态。可以看到，智能云、智能驾驶在财报中被提到更靠前的位置，这样的调整也预示着，百度希望能在线广告之外，开启多引擎驱动增长。

财报显示，百度开始强调 AI 业务的进展。百度从 2010 年进军人工智能的 10 年间，总营收增长接近 14 倍。

近年来，百度加大投入 AI 业务如百度云、AI 语音助手、智能设备 DuerOS，以及自动驾驶和智能交通平台 Apollo 等的其他类业务发展，试图调整收入结构。

财报显示，百度智能云 2020 第四季度营收同比增长 67%，年化收入约 130 亿元。另外，百度智能驾驶商业化也在加快脚步，Apollo 已与 10 家中国及全球车企达成战略合作，通过高精地图、自主泊车等汽车智能化服务赋能汽车制造商。在自动驾驶乘车服务方面，截至 2020 年 12 月，Apollo robotaxi 及 robobus 已接待乘客超 21 万。

不过，AI 的商业化进展并非易事。前瞻产业研究院数据显示，2018 年至 2019 年，百度 AI 业务收入在总营收中的占比逐渐上升，但是对总营收的贡献比例仍不高，不到 10%。

从搜索引擎到 AI 全栈布局

作为国内最早布局 AI 的科技公司之一，百度在十年的投入中实现了 AI 的全栈布局，包括了底层基础技术（计算平台、大数据、操作系统、芯片等）和人工智能核心技术（AI 平台百度大脑等）。

从百度 AI 全景图我们也能看出百度的野心——打造全栈式 AI。

图：百度 AI 全景图。来源：中信证券

回顾百度的 AI 发展历史，2010 年是百度探索 AI 领域的起航之年。之后其陆续推出了百度大脑、Apollo 自动驾驶、昆仑芯片、小度智能音箱等产品，展开了一个全面的 AI 布局。

在造芯领域，百度则在打造软硬兼备的开放生态。

具体来说，相比传统芯片厂商，百度更注重性能、性价比和生态。软硬一体化的 AI 芯片生态一旦建立，百度将实现从芯片到端、应用、云端、服务的生态闭环。

目前，百度的自研芯片已经取得了一些成绩。2020 年，百度自研的首款通用 AI 处理器百度昆仑 1 实现 2 万片的规模部署。与国内其他互联网造芯玩家的产品相比，百度昆仑 1 的出货量较为领先。

百度能引领下一轮 AI 周期吗？

从 Garnter 的 2020 新兴技术成熟度曲线可以看出，绝大多数 AI 相关的技术都将在未来的 2 -3 年进入爬升的光明期。

在 2020 年的成熟度曲线中，Gartner 继续扩大了对人工智能潜力的覆盖范围，增加了包括复合人工智能、生成式人工智能、负责任的人工智能、人工智能增强开发嵌入式人工智能和增强型人工智能设计等。

2020 新兴技术成熟度曲线。来源：Garnter

毫无疑问的是，下一轮技术周期将被 AI 引领。李彦宏便曾公开表示，未来八项关键技术会出现爆发式的增长，分别是自动驾驶、机器翻译、生物计算、深度学习框架、数字城市运营、知识管理、AI 芯片和个人智能助手。

紧紧抓住 AI 为核心的技术，百度或许也抓住了下一轮技术周期的关键武器。作为技术创新者，百度或许也能在未来的数字经济中扳回一局。

百度的 “长期主义” 价值开始显现了吗？

2020 年 11 月，雪球用户 “空杯 A 梦” 给百度创始人李彦宏写了一封信，告诉李彦宏不用迎合资本市场。信中称，自百度上市以来的十余年，李彦宏基本没有卖过自己的股票。外界认为，这是坚信技术信仰的李彦宏 “长期主义” 的体现。

三个月后，百度联系了他。联系人告诉空杯，李彦宏是认可这封信的，还把信分享给了百度其他员工。

据 ZAKER 报道，空杯 A 梦是一位 24 岁的加拿大个人投资者，百度在他的投资组合中占比 27%。

“空杯 A 梦” 在信中表达了对百度的长期价值的认可。他写道：“当股东只在乎眼前的利益的时候，管理层可能迫不得已只能最大化短期利益。当股东能够目光长远的时候，管理层才有空间和时间去做一些短期没有回报，但是长期却可能利益丰厚的事情。” 在他看来，百度是在践行自己的长期主义。

从百度的股价涨势来看，百度的 “长期主义” 价值或许真的开始释放了。截至今年 2 月 18 日，百度股价涨至 298 美元，市值 1016 亿美元。要知道在 2020 年 3 月，百度的股价曾经跌至 89 美元，市值仅为 300 亿美元左右，是最近 7 年股价最低点。而如今的股价已经超过 2018 年的历史最高点 273 美元，不断刷新历史最高股价。

下一个十年，百度的命运会在 AI 的加持下越走越光明吗？我们拭目以待。

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