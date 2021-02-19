2 月 18 日，百度发布了截至 2020 年的财务报告。

2020 年全年，百度营收 1071 亿元，净利润（非美国通用会计准则）220 亿元。

第四季度，百度的核心收入实现营收 231 亿元，环比增长 8%，挽回了以往的增长颓势。其中，非广告收入 42 亿元，同比增长 52%，以智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的 AI 新业务正在逐渐成为拉动百度增长的新引擎。

2020 年是百度投入 AI 技术的第十年，与此同时，百度的市值跨过了千亿门槛。种种迹象似乎在显示，李彦宏秉持的 “长期主义” 价值在开始显现。

寻找广告之外的增长引擎

百度在本次财报中首次公布智能云收入，首次展现昆仑芯片进展。Q4 财报还披露核心非在线广告收入 42 亿亿元，同比增长 52%。

具体到财报结构上，业务的排序也发生了变化，变成了：智能云、智能驾驶及智能助手、移动生态。可以看到，智能云、智能驾驶在财报中被提到更靠前的位置，这样的调整也预示着，百度希望能在线广告之外，开启多引擎驱动增长。

财报显示，百度开始强调 AI 业务的进展。百度从 2010 年进军人工智能的 10 年间，总营收增长接近 14 倍。

近年来，百度加大投入 AI 业务如百度云、AI 语音助手、智能设备 DuerOS，以及自动驾驶和智能交通平台 Apollo 等的其他类业务发展，试图调整收入结构。

财报显示，百度智能云 2020 第四季度营收同比增长 67%，年化收入约 130 亿元。另外，百度智能驾驶商业化也在加快脚步，Apollo 已与 10 家中国及全球车企达成战略合作，通过高精地图、自主泊车等汽车智能化服务赋能汽车制造商。在自动驾驶乘车服务方面，截至 2020 年 12 月，Apollo robotaxi 及 robobus 已接待乘客超 21 万。

不过，AI 的商业化进展并非易事。前瞻产业研究院数据显示，2018 年至 2019 年，百度 AI 业务收入在总营收中的占比逐渐上升，但是对总营收的贡献比例仍不高，不到 10%。

从搜索引擎到 AI 全栈布局

作为国内最早布局 AI 的科技公司之一，百度在十年的投入中实现了 AI 的全栈布局，包括了底层基础技术（计算平台、大数据、操作系统、芯片等）和人工智能核心技术（AI 平台百度大脑等）。

从百度 AI 全景图我们也能看出百度的野心——打造全栈式 AI。

回顾百度的 AI 发展历史，2010 年是百度探索 AI 领域的起航之年。之后其陆续推出了百度大脑、Apollo 自动驾驶、昆仑芯片、小度智能音箱等产品，展开了一个全面的 AI 布局。

在造芯领域，百度则在打造软硬兼备的开放生态。

具体来说，相比传统芯片厂商，百度更注重性能、性价比和生态。软硬一体化的 AI 芯片生态一旦建立，百度将实现从芯片到端、应用、云端、服务的生态闭环。

目前，百度的自研芯片已经取得了一些成绩。2020 年，百度自研的首款通用 AI 处理器百度昆仑 1 实现 2 万片的规模部署。与国内其他互联网造芯玩家的产品相比，百度昆仑 1 的出货量较为领先。

百度能引领下一轮 AI 周期吗？

从 Garnter 的 2020 新兴技术成熟度曲线可以看出，绝大多数 AI 相关的技术都将在未来的 2 -3 年进入爬升的光明期。

在 2020 年的成熟度曲线中，Gartner 继续扩大了对人工智能潜力的覆盖范围，增加了包括复合人工智能、生成式人工智能、负责任的人工智能、人工智能增强开发嵌入式人工智能和增强型人工智能设计等。

毫无疑问的是，下一轮技术周期将被 AI 引领。李彦宏便曾公开表示，未来八项关键技术会出现爆发式的增长，分别是自动驾驶、机器翻译、生物计算、深度学习框架、数字城市运营、知识管理、AI 芯片和个人智能助手。

紧紧抓住 AI 为核心的技术，百度或许也抓住了下一轮技术周期的关键武器。作为技术创新者，百度或许也能在未来的数字经济中扳回一局。

百度的 “长期主义” 价值开始显现了吗？

2020 年 11 月，雪球用户 “空杯 A 梦” 给百度创始人李彦宏写了一封信，告诉李彦宏不用迎合资本市场。信中称，自百度上市以来的十余年，李彦宏基本没有卖过自己的股票。外界认为，这是坚信技术信仰的李彦宏 “长期主义” 的体现。

三个月后，百度联系了他。联系人告诉空杯，李彦宏是认可这封信的，还把信分享给了百度其他员工。

据 ZAKER 报道，空杯 A 梦是一位 24 岁的加拿大个人投资者，百度在他的投资组合中占比 27%。

“空杯 A 梦” 在信中表达了对百度的长期价值的认可。他写道：“当股东只在乎眼前的利益的时候，管理层可能迫不得已只能最大化短期利益。当股东能够目光长远的时候，管理层才有空间和时间去做一些短期没有回报，但是长期却可能利益丰厚的事情。” 在他看来，百度是在践行自己的长期主义。

从百度的股价涨势来看，百度的 “长期主义” 价值或许真的开始释放了。截至今年 2 月 18 日，百度股价涨至 298 美元，市值 1016 亿美元。要知道在 2020 年 3 月，百度的股价曾经跌至 89 美元，市值仅为 300 亿美元左右，是最近 7 年股价最低点。而如今的股价已经超过 2018 年的历史最高点 273 美元，不断刷新历史最高股价。

下一个十年，百度的命运会在 AI 的加持下越走越光明吗？我们拭目以待。