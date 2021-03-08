3 月 8 日，一加手机在深圳举办 “一加影像沟通会”，正式宣布与影像传奇品牌哈苏达成三年战略合作协议，双方将以刷新移动影像新标准为目标，从自然色彩、专业体验等多维度展开全面合作，共同推动移动影像领域的技术创新和向前发展。此外，一加也将在未来三年内将投入 10 亿元，在色彩、成片率、专业体验等方面不断寻求突破，打造极致的移动影像体验。

一加 CEO 兼创始人刘作虎在沟通会上表示：“2021 年将会是一加的影像年，通过与哈苏的合作和在影像上的持续投入，我们非常有信心将移动影像的体验带到一个全新的台阶。” 哈苏副总裁 Jon Diele 通过线上致辞：“通过本次合作，我们希望将哈苏标志性的设计理念与极致影像体验带给更多移动设备用户，同时，与更多的人分享我们对摄影的热情。”

全面发力，四项影像技术惊喜亮相

基于深度战略合作，一加将携手哈苏打造一加丨哈苏 手机影像系统，建立哈苏自然色彩优化方案。通过舒适自然的色彩表现，全面提升一加手机的影像品质。同时，一加还将推出 “哈苏专业模式”，配合传感器级别的色彩校准，为专业用户提供充分的后期处理空间。为了给用户带来更沉浸式的哈苏拍照体验，一加通过反复的调校还原了哈苏镜间快门独有的机械声，并设计出风格独特的一加哈苏拍照水印。未来，一加和哈苏在影像领域的合作还将延伸到更多维度，双方将会共同定义影像体验的技术标准，联合研发创新影像技术，持续完善一加丨哈苏 手机影像系统。

现阶段，一加已经在全球建立了四大影像研发中心，并取得四大影像技术成果，包括 140 度超宽幅矩阵相机、人眼仿生对焦、自由曲面以及 IMX789 传感器的相关研发。

其中，“140 度超宽幅矩阵相机” 技术，它的摄像头结构由两颗广角摄像头和三棱镜构成。两枚摄像头经过高度一致的同步拍摄及实时消除拼接效果技术，生成一张视野高达 140 度、几乎没有畸变的超宽幅全景照片。而这一切只需用户轻按快门即可实现。

“人眼仿生对焦” 灵感来源于人眼。可以将自动对焦响应速度缩短到 1 毫秒，比传统相机快 5-10 倍。最近对焦距离缩短到 15 厘米，抖动时也能极速近距离对焦。且能有效减少内部空间占用，缩小前置摄像头开孔。得益于此项技术，前置摄像头将能几乎同时分别拍摄人像和背景，并合成全焦照片。

“自由曲面镜片” 超广角能拍摄广阔视野的照片，但容易产生畸变现象，例如建筑物的线条会变得弯曲。相比非球面镜片高达 10%-20% 的畸变率，一加影像创新团队通过「自由曲面」技术，将其降低至近乎忽略不计的 1% 左右，几乎消除超广角的畸变现象。

“IMX789 传感器” 这是一加有史以来投入成本最高的定制传感器。除了双原生 ISO、全像素全向对焦技术、实时 HDR 视频拍摄等，IMX789 还将提供 4K 120 帧的视频拍摄体验。更大的传感器面积，无论拍照拍视频，都能获得更大的进光量，画质更出色。以及 DOL- HDR 技术带来更纯净画质表现，逆光场景细节更自然丰富。

一加这一系列针对移动影像前沿技术的深度探讨和突破，将刷新影像技术的新标准，把手机摄影的创作能力提升到一个全新高度。

10 亿影像研发投入，打造质感美影像体验

自 2013 年进军智能手机行业以来，一加坚持精品策略不断给用户带来高品质体验。为了进一步优化用户的使用体验，一加不断追求手感设计和高帧屏幕的创新，持续引领行业发展。凭借着高品质产品，一加逐步成长为全球高端机市场的核心品牌。

以哈苏合作为开端，一加将继续加大影像方面的研发投入。未来三年，影像体验将成为一加产品战略的重要一环，一加将投入 10 亿元影像研发费用，持续投入为用户打造更具质感美的影像体验。

二者的强强联合，将卓越性能与科技之美完美融合，让更多手机用户能够体验到具有质感美的极致移动影像体验，引领手机摄影行业建立新的影像标准。此次一加全面发力影像，也将进一步增强一加的高端影像实力，帮助一加在新的行业竞争中获取更大优势。