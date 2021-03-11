2020 财报季，蔚来、理想和小鹏三家造车新势力都已经交出了 2020 年的成绩单。

整体上来看，尽管疫情让宏观经济蒙上阴影，造车新势力们的 2020 年是受到资本市场认可的一年。随着量产规模扩大，年末也迎来了市值的飙升。

不过，好运并没有延续到新的 2021 年。近期，新能源汽车板块股价暴跌。截至 3 月 10 日，小鹏股价从去年末高点的 64 美元下跌到 30.7 美元，跌幅超过一半；理想汽车的股价从高点的 39 美元下跌到 23 美元；蔚来股价从高点的 62 美元下跌到 41 美元。

新能源汽车板块开始去泡沫，与三家新势力交出的亮眼财报形成鲜明对比。

2020 年销量和毛利率齐爆发

2020 年，三家公司的各个季度的汽车销量都涨幅不少，充分体现了中国新能源汽车当下的爆发力。

毛利率方面，理想汽车在 2020 一季度毛利率最先转正，蔚来汽车在二季度紧随其后，三季度之后三家公司的综合毛利率都实现了转正。四季度，理想和蔚来的毛利率基本持平，都超过了 15%，小鹏的毛利率则比另外两家低一半左右。

蔚来

2020 年，蔚来的交付数量、整体收入都领先另外两家公司。

另外，蔚来的毛利率大幅上涨，在去年第四季度毛利率 17.2%，已经逼近理想汽车。

财报显示，蔚来去年全年交付 43728 辆，全年收入 162.58 亿元，全年毛利率 11.5%，全年净亏损 53.04 亿元。

目前蔚来面临的最大问题仍是亏损。新能源车企业中，蔚来是最舍得烧钱的那一个。蔚来的亏损程度同样高于另外两家公司，研发投入、销售成本和净亏损的数据都是如此。

理想

理想汽车在 2 月最先发布财报，2020 年全年交付 32624 辆，全年收入 94.6 亿元，全年毛利率 16.4%，全年净亏损 1.517 亿元。

理想汽车是三家中唯一采用混合动力方案的，也因此面临着混合动力汽车政策变化的风险。

另一方面，虽然去年第四季度理想的毛利率 17.5%，领先蔚来和小鹏，但是环比下降了 2.3%。

小鹏

小鹏汽车有一些掉队了，不仅营收和交付量落后了一大截，毛利率仍然较低。

从财报数据看，小鹏汽车去年全年共交付 27041 辆，全年收入达 58.443 亿元，全年毛利率 4.6%，全年净亏损 27.32 亿元。

不过，从今年 1 月份的交付量来看，小鹏正在加快追赶的步伐。或许，在价格上更为亲民的小鹏在未来能开辟出独特的市场空间。

新势力的现金库存充沛

财报虽然亮眼，但是从今年年初以来，新能源汽车板块开始了意料之中的下跌回调。

虽然正在经历股价的价值重估，但是三家新造车企业当下的境遇却与以往的低谷相比还是好得太多，起码已经摆脱了几年前缺钱的窘境。

截止 2020 年末，蔚来、小鹏和理想持有的现金、现金等价物、限制性现金、定期存款等分别为为 425 亿元、353.42 亿元、298.7 亿元。

事实上，去年 12 月，蔚来、小鹏和理想分别进行了 7820 万、5520 万、5405 万股美国存托股票的后续发行，进行股票定增套现，充实自家的现金库存。

不再缺钱的造车新势力们也将迎接 2021 年全新的挑战。