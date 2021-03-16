春节在家被老妈催着扫地，上班了又苦于没有时间整理清洁房间，对于打工人来说，如果要问有没有什么方案能够代替人力清洁，甚至还能随时随地了解到家里的清洁状况，那么当下非扫地机器人莫属了。

扫地机器人在这几年越来越受欢迎，市场培育也日益成熟，许多品牌在市场上也渐渐广为人知，要知道被扫地束缚的双手一旦解放，就很难回去了。近期，动点科技收到了 iRobot 最新发售的 Roomba i4+ 扫地机器人，让我们来看一看这款机型能带来怎样的表现吧！

科技硬件的美学温度

最近几年，越来越多的消费者在购买电子产品时格外在意产品外观，他们把智能家居也作为家居装饰的一部分，许多品牌为了呈现温暖风格的设计，可能在外观上添加一些布艺，又或者是亮到能反光的塑料材质，给人酷炫的视觉冲击。主流的扫地机器人基本是后者，所以当看到 i4+类布纹的设计，觉得眼前一亮。

i4+ 整机高度只有 9.1 厘米左右，上盖面积大概两个成人手掌那么大。由于上盖使用的是特殊的材质，虽然它是布纹的质感，但是材质本身摸上去不像布，反而有一种坚固的触感。笔者认为这样的设计可能是为了融入家居环境，布纹使得冰冷的机器人看起来更有温度。

同时，当 i4+扫地机器人运转起来的时候，环状呼吸灯的设置，非常醒目且贴心。

通过这样一个呼吸灯环，用户能够立刻知道机器人处在什么状态。当看到呼吸灯处于白色闪烁的情况，代表着机器人正在正常运转；当呼吸灯在进行蓝色旋转的时候，说明它已经激发了 iRobot 所独有的 Dirt Detect（污垢探测）功能，在垃圾聚集的区域里进行深度清洁；当机器人回到底座，会有一个蓝色闪烁的状态，这就是其在自动集尘的提示。其余时间灯环熄灭，使得机器人能够低调融入家居环境而不突兀。

细节助力精细化清洁

Roomba i4+ 扫地机器人延续了 iRobot 经典的 AeroForce 三段式清洁系统，包含独特的双效组合胶刷，这样的胶棒设计，能够避免家里宠物的毛发或女生长发较多的情况将毛发缠绕在双主刷上面，不然额外清理这些毛发极为费事。正因为有了双效组合的胶刷，毛发会在清扫过程中慢慢集中到胶棒的两端，只要在清扫完之后，拿下胶棒，在垃圾桶边缘磕一下，两端毛发会自动掉下来落入垃圾桶里，把缠绕在两端的毛发清理掉就可以。

另外，可拆卸的胶棒不仅使用方便，而且安装也没有难度，其胶棒区域有相应的标签提示，很容易使用并安装。

如果还在为扫地机器人偶尔被床底桌缝卡住而无法好好清洁烦恼，那么 i4+的自反馈传感器技术必须拥有姓名。有了这个技术，当扫地机器人在床底或者桌柜子底部这样的小角落里，能够更好地去感知真实的底部情况。一旦它发现前面高差不对，有可能会被卡住，它会自动退出来，避免了被卡在床桌柜底的情况，降低了被卡住后无法工作的几率。

Roomba i4+ 采用多重传感器进行导航，可以让机器人以有序高效的路径规划对全屋进行清扫，无论是硬质地板还是地毯都不在话下。如果电量即将耗尽，扫地机器人会根据需要自动回充，充满完成工作所需的电量后自动返回断点位置继续清洁，直到完成设定的全部清洁任务。

如果碰到家中地面有非常多的灰尘聚集的区域，只要激活了 Dirt Detect 功能，这款扫地机器人就不会发生漏扫的情况，它会在这块区域进行反复清扫，直到清扫完成之后才会进行其他区域的清洁，这也是 iRobot 所独有的技术。

在实测环节，动点科技将测试场地选择在了日常生活中清洁难度较高的地毯区域。将 “尼龙材质的线头”、“小苏打粉” 来分别模拟 “毛发物”、“细密灰尘”；并额外搭配了 “干湿”（油性饼干碎屑、固体颗粒茶包）两种不同性状的食物残渣碎屑。

通过测试，“小苏打粉”、“油性饼干碎屑”、“固体颗粒茶包” 均能动触发 Roomba i4+的 “Dirt Detect（污垢探测）” 功能。原以为白色的 “小苏打粉” 会需要机器反复多次清洁，但是当 Roomba i4+ 从其表面行进后，灰色地毯上的白色粉末竟一次性基本吸净，而 “油性饼干碎屑” 清除过程中，由于残渣被 Roomba i4+的 “旋转边刷” 打散，导致机器反复清洁多次后，才最终将地面卫生复原，但整体清洁效果还是较为令人满意的。

不论是扫地机器人还是手持式吸尘机器，毛发缠绕的困扰一直都在。“双效组合胶刷” 的胶棒设计一直都是 iRobot 引以为傲的一项技术。模拟毛发的 “尼龙线头” 因材质比实际毛发更粗，所以大部分被直接吸入除尘盒中，但还是有不少被吸附在了胶刷的端口，取下胶棒后，便可轻松移除。

别把 APP 只当遥控器

除硬件细节之外，智能家居的便利也在 iRobot Home App 得到了体现。其中，预约清洁功能使得设置一次就能简化操作，不必天天打开界面，就可以轻松地把清扫任务留给扫地机器人。完成清洁之后，还可以浏览它的清洁任务记录及清洁报告。

通过 iRobot 的 Imprint 互联技术，Roomba i4+ 扫地机器人还能和 Braava jet m6 拖地机器人双机互联，实现先扫后拖的深度清洁，无需人工干预，带来更轻松更深层的清洁体验。

非常人性化的一点还在于，Roomba i4+ 扫地机器人能够学习用户的清洁习惯和偏好，根据用户过去的清洁任务给出预约设置清洁工作的建议，或者提醒用户在宠物掉毛季提升清洁频次。软件智能性的提升可以通过定期更新获得，其幕后 “大脑” 是一款名为 iRobot Genius 的家庭智能平台，有了这个高级平台，随着每一次 OTA 隔空升级，机器人可以越用越智能。

值得一提的是该款扫地机器人也配备了 iRobot 在 Roomba i7+上首推并且广受好评的 Clean Base 自动集尘充电座。自动集尘充电座可以自动清空扫地机器人集尘盒里的灰尘，无需手动清理干预。如果在任务完成前集尘盒已满，它会自动返回基座清空集尘盒，然后返回之前停止的地方继续清扫，也无需担心因集尘盒装满而使清洁被迫中止。而且这个自动集尘充电座可以锁住灰尘和污垢长达 60 天，在目前市面上带有集尘功能的扫地机中耐久度也是数一数二的，这意味着不用经常对扫地机器人进行垃圾清洁维护。

笔者在这里建议大家，如果对机器本身的清洁度有较高的要求，可以提升维护频率。加上本身 i4+ 的尘盒清理起来也比较方便，水洗也是完全没有问题的。

通过优秀的软硬件集成，iRobot Roomba i4+ 扫地机器人赋予了用户极大的便利。该机型扫地机器人现已在 iRobot 天猫和京东平台发售（天猫款命名为 Roomba i3+），建议零售价为人民币 3,999 元起。消费者也可以选择不带 Clean Base 自动集尘充电座的 Roomba i3/i4 扫地机器人，建议零售价为人民币 2,499 元起。此外，Clean Base 自动集尘充电座可以单独出售，零售价为人民币 1,999 元；而自动集尘充电座里面的 AllergenLock 一次性集尘袋（3 只）售价为人民币 99 元。

现在，Roomba i4+ 扫地机器人首次配备了国际设计师合作款，还可以定制化更多色彩搭配，满足家居创意搭配。相比 iRobot 之前的旗舰品 Roomba i7+，该款机型做到了性能相当而价格更低，性价比可谓突出。对于注重生活品质，又热衷黑科技的消费者，或将是一个不错的选择。