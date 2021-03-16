2021 数字化趋势伴随着两会上的多次热议再度升温。

根据 IDC 预测，2020 年我国企业数字化升级进入实施阶段，数据化系统投资占企业 IT 技术支出的 50％。预计 2022 年 80％的企业将开始数字化产品运营，2027 年 75％的企业将完成数字化转型。

企业的数字化转型，意味着线上展业场景越来越多，用户需求越来越繁杂多样，系统迭代越来越频繁。这就对企业线上营销获客，以及业务系统的上线周期、上线质量、线上稳定性带来巨大的挑战。

紧跟政策，快速布局的众安科技，在 2020 年完成了业务生产、增长、保障三大产品系列的全面数字化升级。顺应两会数字化转型议题，众安科技还对外提供了数字化转型咨询，研发一体化解决方案咨询等服务，为企业加快数字化转型赋能。

科技能力支撑，让众安春节红包雨飞 “出圈”

2021 年的春节，漫天的红包雨让异乡的大年三十儿一样充盈着年味儿。

众安特约赞助 “团圆家乡年” 活动，也将保险科技带入大众视野。记者了解到，新年红包雨活动具有用户请求极度密集的特性，对业务系统的性能、稳定性有着极高的要求。支撑活动背后的科技能力，源于众安科技基于云原生的新一代基础设施和微服务化的业务系统，成为了包含春节在内，多次大型线上营销活动的保障。

基于众安自身业务迭代场景及交付频率需求，众安科技建设了研发一体化平台，包含了项目协作、CI/CD、质量测试、监控告警、数据度量等 IT 工具，满足业务从提出到上线的一站式端到端的方案需求。

平台有效打破了开发、测试、运维之间的壁垒，并在流程中深度集成自动化测试与安全扫描，极大提升业务系统交付效率及交付质量。记者了解到，众安科技研发一体化平台支撑众安年有效发布次数 10 万余次，开发、测试、运维占比达到 20:3:1。

同时，众安科技基于可视化运维的诉求建设了全方位立体化监控解决方案——众安科技监控平台。底层通过容量、网络、数据库、业务、前端、安全六个维度的全方位数据采集，通过海量的数据支撑为用户提供全方位的数据洞察与告警触达能力。此次春节活动期间，系统负载、业务流量等关键信息实时呈现在监控大屏中，有效辅助运维决策。

众安科技具备高可用、弹性伸缩能力的基础设施，敏捷、高效的研发运维一体化上线体系，以及可见、可控、可防的智能化监控体系，使业务系统能够轻松应对春节活动百万级 tps 的性能要求，也将成为加速企业实现数字化转型以及数字化运营的重要支撑力量。

从流量时代到留量时代 活动背后探寻众安智能营销思路

随着数字用户覆盖率逐步达到峰值，用户数增长放缓，用户生活习惯迎来全面线上化，流量时代的红利将逐步向留量倾斜。

“众安科技基于对过往用户运营的经验总结，打造了以智能营销平台为核心的业务增长系列，将用户精细化运营沉淀出了一套通用的运营闭环——‘智能营销四重奏’，并通过智能营销平台实现 ‘数据+智能+场景’ 的营销新生态，旨在将丰富的运营场景浓缩在简洁的运营工具中，化繁为简，探索极致的用户服务体验。” 众安科技副总经理钮程昊在今年 1 月举办的众安开放日上介绍到。

据记者截稿时，众安科技智能营销平台已更新至 70 多种活动模板，超 2000 个用户标签。“不断丰富、不断创新，帮助企业在用户全生命周期运营过程中实现不同场景下的精细化运营，达到效率和效果的双效提升，实现平台运营的价值最大化。同时推动 IT 架构转型，支撑业务线上化，实现敏捷交付等方面的创新，这是众安科技的营销思路，也将是我们一直坚持的事情。” 钮程昊介绍到。