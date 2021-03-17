Faraday Future（FF）今天宣布陈雪峰先生正式加盟，出任 FF 中国区 CEO，并向 FF 全球 CEO 毕福康博士直接汇报。陈雪峰先生将全面负责包括相关项目落地、生产策略、本地化产品开发以及用户生态构建等全部 FF 中国区相关业务。此外，陈雪峰先生也将会成为 FF 全球合伙人。

陈雪峰先生拥有近 20 年的汽车行业从业经验。他于 2002 年正式开始汽车行业生涯，此后先后在长安福特、长安马自达、福特亚太设计中心和奇瑞捷豹路虎任职。2013 年 1 月，陈雪峰先生加入奇瑞捷豹路虎汽车有限公司，担任制造执行副总裁。2015 年 11 月，他晋升为执行副总裁。

FF 全球 CEO 毕福康博士表示： “陈雪峰先生的加盟，是 FF 中美双主场战略全面加速的重要人事任命，相信他在豪华车品牌全面的管理运营经验会加快 FF 中国相关业务的落地，对 FF 全球战略发展是重大利好。”

FF 于今年 1 月底宣布了与特殊目的收购公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp. 的合并交易计划。该交易预计将于 2021 年第二季度完成，交易完成后，FF 的股票将开始在纳斯达克交易，股票代码为 “FFIE”。