Faraday Future 和特殊目的收购公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp.（以下简称 “PSAC”）今天宣布，双方已就业务合并达成最终协议。合并完成后将在纳斯达克证券交易市场上市，股票代码为 “FFIE”。

普通股 PIPE 包括来自美国、欧洲和中国的超过 30 家长期机构股东。PIPE 基石投资人包括中国排名前三的民营汽车主机厂和长期机构投资股东。本次合并交易大约为 Faraday Future 提供约 10 亿美元的资金，其中包括 PSAC 以信托形式持有的 2.3 亿美元现金（假设不赎回的条件下），以及以每股 10.00 美元的价格超额认购 [7.75 亿美元] 完全承诺的普通股 PIPE。

Faraday Future 称，FF 91 计划在合并完成后约 12 个月内推出。

Faraday Future 自成立以来，累计投入资金超过 20 亿美元。除了第一款车型 FF 91 的研发外，第二款车型 FF 81 的产品定义工作已经完成，研发工作也在推进中。

未来 5 年，Faraday Future 的 B2C 乘用车规划将包括 FF 91 系列、FF 81 系列和 FF 71 系列。 FF 81 预计将于 2023 年量产上市，FF 71 预计将于 2024 底量产上市。 除乘用车外，FF 还计划在 2023 年利用其专有的 VPA 平台推出 “最后一英里智能运输车”（SLMD）。FF 采用了全球化的生产制造布局，和轻资产的混合制造策略，包括其在加州汉福德的制造工厂，以及与一家韩国合作伙伴在生产制造方面的代工合作。该公司正在寻求通过以合资方式在中国进行代工生产。

Faraday Future 预计，未来 5 年销量将超过 40 万辆，其首款旗舰车型 FF 91 已获得超过 1.4 万辆订单。