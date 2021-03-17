3 月 17 日，智慧芽（PatSnap）宣布完成 3 亿美元 E 轮融资，本轮融资由腾讯和软银愿景基金二期领投，CPE 跟投，红杉中国、顺为资本和祥峰投资等老股东继续加持。该公司于 2018 年 6 月完成由红杉资本领投，顺为资本和 Qualgro 跟投的 3800 万美元 D 轮融资。

智慧芽是一家科技创新情报 SaaS（软件即服务）服务商，聚焦科技创新情报和知识产权信息化服务两大板块。通过机器学习、计算机视觉、自然语言处理（NLP）等人工智能技术，智慧芽为全球科技公司、高校和科研机构、金融机构等提供大数据情报服务。

智慧芽创始人兼 CEO 张济徽表示，“智慧芽的使命是用创新的力量服务创新世界，连接创新节点，让创新者为世界创造无限可能。此轮融资后，公司将加速投入大数据和人工智能技术研发和应用、继续夯实产品能力、加大市场投入和发展更多优秀人才，提升全面创新能力，更好服务客户。”

成立于 2007 年的智慧芽，围绕科技创新与知识产权已经构建起丰富而成熟的产品矩阵，旗下产品包括 PatSnap 全球专利数据库、Innosnap 知识产权管理系统、Insights 英策专利分析系统、Discovery 创新情报系统、Life Science 系列数据库等。

在数据源方面，智慧芽积累了 1.5 亿多个全球专利数据、1.7 亿多个化学结构数据，以及千万级财务新闻、科技文献、市场报告、投资信息等全面海量数据，并在生物医药、新材料、汽车等行业建立垂直行业数据库，更贴近用户的实际需求，形成了真正意义上的科技情报大数据。

在数据处理方面，智慧芽通过 NLP（自然语言处理）、CV（视觉计算）、机器学习等人工智能技术支持，可实现自动化、智能化的数据挖掘和文本挖掘，并做到深层次的语意搜索。截至目前，智慧芽可提供 6 种语言检索方式，专利数据每周更新，90% 数据可实现机器自动化处理，并达到秒级产品响应速度。

智慧芽已经服务全球 50 多个国家超 1 万家客户，涵盖了高校和科研院所、生物医药、化学、汽车、新能源、通信、电子等 50 多个高科技行业。国内客户包括清华大学、北京大学、中科院、中国石化、海尔、美的、小米、宁德时代、小鹏汽车、大疆、药明康德、商汤科技、华大等；国际客户包括麻省理工学院、牛津大学、陶氏化学、戴森、Spotify 等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。