周四起，哔哩哔哩（bilibili）正式开始在港招股，受到投资者热捧。截至今日，最新孖展认购哔哩哔哩的金额已达 234.7 亿港元，相当于公开招股部分超额认购 31 倍。

根据哔哩哔哩此前发布的港股招股书，在持股方面，招股书显示 B 站董事长兼 CEO 陈睿持有 B 站 4993 万的股本，持股占比 14.2%；腾讯为 B 站第二大股东，持股 4375 万股，持股比例为 12.4%；阿里旗下淘宝持有 2365 万股，持股比例为 6.7%，为 B 站第四大股东。

财务方面，B 站近几年一直处于亏损状态，且亏损呈持续扩大趋势。2020 年 B 站全年实现营收 119.99 亿元，同比增长约 77.03%。受营销费用快速增加等因素拖累，公司 2020 年亏损规模扩大至 30.12 亿元，创历史新高。

拓展电商业务，营收趋向多元化

从 B 站的营收结构可以看出，B 站今年来在拓展广告和游戏之外的电商和增值服务收入占比。

在电商直播的火热背景下，也在试水电商直播。电商业务除了收购 AC 模玩网，售卖动漫模型玩具、周边衍生品，2020 年，其还收购了网红供应链平台波罗蜜，主要负责 B 站 UP 主商业化相关业务，切入电商主流品类。

2020 年，波罗蜜的招商方案显示，波罗蜜对接的食品、家电、美妆等品牌方将进入 B 站商品库，UP 主可在视频下方添加商品链接，或挑选商品在直播间售卖。用户点击订单成交后，UP 主根据销售额进行分佣，分佣比例约 20%-50%。

可以看到的是，B 站正在加快 UP 主商业化的步伐。

抓住年轻用户就抓住了未来吗？

B 站 up 主持续创作高质量内容的原动力之一是获得一种 “被认同感”。

B 站社区文化的另一大特点是形成了培养高质量内容的土壤。up 主通过制作好内容获得用户的认同和 “点赞、收藏、投币” 等支持，用户与 up 主之间的互动也是平台奖励 up 主的关键因子，从而进一步激励优质内容的产出，形成了一种正循环。

可以说，B 站的社区文化是用户与平台的双向奔赴，也因此吸引了大量年轻用户。

根据艾瑞咨询，2020 年， B 站 35 岁及以下的用户占我们月活用户比例超过 86%，该比例超过其他中国主要视频平台。另外，B 站宣布了到 2023 年底用户达到 4 亿的目标。总的来说，B 站核心用户群是中国的千禧一代，总用户群规模超过 5 亿。

然而，抓住了年轻用户就抓住了未来吗？

截止 2020 年末，B 站 2020 年月活用户约为 2.02 亿，全年收入约 120 亿元。相比之下，快手的数据是，2020 年前 11 个月，月活用户数为 4.81 亿，总收入约为 525 亿元。

比较之下，B 站的月活用户数约为快手的二分之一。而从营业收入方面看，B 站的收入是快手的四分之一。

众所周知的是，年轻用户全体的整体消费能力是偏弱的，还没有稳定充足收入的年轻人愿意在 B 站花多少钱？这部分群体是多少广告主的目标受众？希望通过网络游戏、增值服务（直播和会员服务）、广告和电商等方式盈利的 B 站能否实现长期的盈利增长呢？

这些因素都影响着 B 站未来的盈利想象空间。

中概股回港上市潮越来越热闹。仅仅今年头两个月，就有 12 家中概股在美上市，总市值约 400 亿美元。在 “回港潮” 的节点之中，B 站接下来会持续受热捧吗？我们拭目以待。