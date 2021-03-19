分析师郭明錤今天发布新报告，谈到了有关苹果 AR 头戴式设备的内容。他表示，苹果的头戴装置将配备眼球追踪系统，以提供顺畅的使用体验。

郭认为，头戴装置若使用眼球追踪系统，有以下几点优势：

1. 提供真实与直觉的视觉体验。良好的 AR 使用体验必须与外部环境做到无缝隙互动，因此判断使用者的眼球动作相当关键。例如：根据使用者眼球移动，显示的影像/图像/资讯也必须跟着移动。 2. 提供更直觉的操作。眼睛的动作是有意义与直觉的操作资讯。例如：使用者可用连续眨眼启动选单、注视现实中物件数秒后跳出显示此物件资讯的视窗。 3. 降低运算负担。利用注视点渲染技术（foveated rendering）并根据眼球/瞳孔的移动，决定使用者所见影像/图像中的最佳化区域。此技术除了可提供使用者更自然的视觉体验，对于使用者没有注视的影像/图像区域，可降低解析度并降低运算负担。

但郭明錤表示，仍无法确定苹果的头戴装置能否支持虹膜识别，从硬件规格上来看，此头戴装置的眼球追踪系统可支援此功能。他认为，如果 Apple 头戴装置能实现虹膜识别，则有望提供使用者在使用头戴装置时更直觉的 Apple Pay 使用方式。

郭明錤此前预测称，苹果明年将推出一款「头盔型」混合现实眼镜，2025 年中期将发表 AR 眼镜，2030 年至 2040 年将发布 AR 隐形眼镜产品。

The Information 上个月报道称，苹果的头戴式设备价格将高达约 3000 美元，它在设计上将借鉴可互换的 Apple Watch 式头带，以及类似 HomePod 的网状织物材料。