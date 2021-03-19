美国东部时间 3 月 18 日，全球领先的 IoT 云平台涂鸦智能（股票代码：TUYA）正式登陆纽约证劵交易所，宣告 “全球 IoT 云平台第一股” 成功挂牌上市。

在行使超额配售选择权让承销商购买任何额外的美国存托股份 (ADS) 之前，涂鸦智能共发行 4359 万股美国存托股份 (ADS)，每股 ADS 定价 21 美元，总发行规模约为 9.154 亿美元。

在杭州举行的云敲钟仪式上，包括涂鸦智能创始人兼 CEO 王学集、联席董事长兼总裁陈燎罕、董事兼 CFO 刘尧以及纽约证券交易所中国区首席代表杨旭在内的十余位嘉宾，共同敲响了上市钟声。

涂鸦智能成为全球 IoT 云平台第一股的背后，除了来自资本市场的认可，也离不开其独有的战略布局和对企业价值的坚守。

在 7 年时间里，涂鸦智能相继发布和升级 IoT 云平台、IoT PaaS、行业 SaaS 和各种云增值服务，一步一步累积越来越多的 “涂鸦生态” 开发者。

2020 年，涂鸦智能 IoT PaaS 净收入扩张率达到 181%。涂鸦的成功来自于客户的成功，根据招股书，涂鸦老客户营收平均每年都有 81% 左右的增长。客户的认可也助推涂鸦的发展蒸蒸日上，2019 年，涂鸦有 127 个 “Premiun 客户”（每年付费 10 万美金以上的 IoT PaaS 客户），2020 年，这个数字达到了 188 个。

截至 2020 年 12 月 31 日，涂鸦作为全球领先的 IoT 云平台，拥有超过 26.2 万注册开发者、25.2 万涂鸦赋能设备 SKUs、2 亿台涂鸦赋能（Powered by Tuya）智能设备，产品和服务覆盖超过 220 个国家和地区，惠及社区和地产、酒店、消费安防、公寓、商业照明等垂直行业和消费者。

依托涂鸦智能丰富易用的软硬件开发工具和市场生态，开发者可以选择符合其自身需求的工具，创造更利于他们成长的生态环境。在这个过程中，涂鸦智能与开发者成了彼此的生态参与者，携手推进生态融合，创造更巨大的商机。这些不同行业的生态相互交融，迸发出更大的火花和化学反应，并且创造出全新的商业模式，实现了加速的自我进化。这是涂鸦与开发者的共赢，更是涂鸦与全 IoT 行业的共赢。

上市当天，许多陪伴涂鸦一路走来的开发者们也来到了敲钟仪式的现场。王学集表示，“在涂鸦创业初期，很多企业并不理解 IoT 是什么，感谢我们的合作伙伴选择相信涂鸦，和我们一起创建多元且中立的 IoT 开发者生态。这个生态中的每个伙伴都同等重要。我们很欣喜地看到，涂鸦不止打造了一个生态，还帮助我们的客户打造了他们自己的生态。”