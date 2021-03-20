据多家外媒报道，印度外卖独角兽 Zomato 正计划在 4 月份提交 IPO 申请，募资规模约为 6.5 亿美元。据知情人士透露，该公司很有可能在今年 9 月底前在孟买上市。目前这一上市计划仍在讨论中，具体时间和募资规模有待最终确定，且 Zomato 也尚未对此消息作出回复。

值得一提的是，Zomato 曾于去年 9 月份对外发布声明，称计划在今年上半年进行 IPO。

上月底，Zomato 刚完成一笔 2.5 亿美元的融资，这笔融资使得 Zomato 的估值从之前的 39 亿美元达到 54 亿美元。同时也有消息指出，Zomato 此后还将会被注资 2.5 亿美元（由蚂蚁集团和 Sunlight Fund 通过二次售股注入），这两笔共计 5 亿美元的融资将作为 Zomato 的 IPO 前融资。

据了解，这家成立于 2008 年的外卖初创公司已经累计获得超过 14.7 亿美金融资，其中蚂蚁集团共计提供了近 4.1 亿美元，为其第一大股东。不过，随着接下来蚂蚁集团对 Zomato 二次售股的完成，其持股比例将会进一步缩小，这一地位有望被手握 Zomato 17% 股权的 InfoEdge 取代。

自去年暂停对印度公司的投资计划以来，阿里也在不断从对印度公司的投资中脱身。如动点出海在上月中旬报道的阿里对印度杂货配送平台 Bigbasket 投资的退出，其中阿里对后者持有近 30% 的股份。

印度时报表示，疫情的爆发使得大量印度消费者的需求转到线上，而这为 Zomato 等公司创造了良好机遇，从而使得其 IPO 计划得以顺利进行。Zomato 联合创始人兼首席执行官 Deepinder Goyal 在去年 12 月份称，Zomato 在去年 12 月份达成了有史以来最高的月 GMV，其总成交量比同年 2 月时的峰值高出约 25％。根据 Zomato 公布的数据，Zomato 在 2020 年财年营收达到 248.5 亿卢比（约为 3.38 亿美元），较其上一财年增长近一倍。