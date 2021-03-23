今日，备受期待的 AWE 家电及消费电子博览会在上海国家会展中心正式举办，为迎接此次家电行业盛会，在家电领域深耕多年的夏普，带来了 120 英寸 8K 电视为首的多品类黑白电产品，通过 120 英寸 4K/8K 解决方案、4K 影音娱乐解决方案、8K 生态内容解决方案、NEC 商用显示解决方案等展区全面表现了夏普技术创新的核心竞争力，成为 AWE 一大亮点。

夏普展区概览

全线布局系统解决方案 实现多场景覆盖

本次 AWE，夏普展台共分多个包含为 120 英寸 4K/8K 解决方案、4K 巨幕影音家庭娱乐解决方案、4K 影音娱乐解决方案、8K 生态内容解决方案、智慧客厅、智慧洁净、智慧厨房解决方案、NEC 商用显示解决方案、COCORO+会员服务专区等。这些围绕夏普三大事业方向与八大解决方案展开的多个解决方案展区，融合黑白电产品，链接 AIoT 生态产业，为消费者提供多场合、多领域的家用及商业解决方案，构建了夏普庞大而丰富的智慧生态体系。

从提供产品到提供技术+产品，再到提供全套服务+解决方案，一直以来夏普不断进行着角色的转换。作为全球第一个发布 8K 生态研发、生产制造、生态整合能力并付诸实践的品牌，夏普无论是在硬件产品发布，还是 8K 生态系统解决方案的完善以及落地，始终走在时代的前端。通过进行 “8K+5G 系统整合服务，“发展 5G 相关业务”，“扩展 COCORO LIFE 服务” 和 “加强云端服务”，夏普将从以往的硬件与设备为主的事业，逐渐转型成为结合软硬件及科技服务的多元系统，以及提供解决方案为主的事业体。用 8K+5G 和 AIoT 改变世界，是夏普对未来发展的美好愿景。

领航 8K 坚守技术创新决心

2021 年 AWE，夏普展出的黑电产品不仅尺寸最全，而且涵盖了家用、商用等多样化场景。展区中最瞩目的当属于 8K+5G 生态展区中展出的夏普 120 英寸 8K 电视，以超大尺寸和超精细画质，充分展现出 8K 电视的魅力所在，同时也引得在场观众纷纷驻足观看。

120英寸 8K 电视

而覆盖到 86、80、75、70、65、60、55、50 英寸等多种尺寸段的电视也在影音娱乐解决方案展区中展出，囊括多种外观造型以及智慧功能，满足不同消费者的需求。

匠心白电 打造品质生活

秉承以消费者为中心的初心，夏普打造的一系列白电也凝聚匠心，品质非凡。从智慧客厅、智慧洁净、智慧厨房三个展区，一览搭载了夏普独有的 PCI 净离子群技术的白电新品，包括全新夏普十字门冰箱、空气净化器和消毒机、中央空调、洗衣机、吹风机以及头部按摩器等一系列家居电器，覆盖了生活的方方面面，用 PCI 技术全面为家庭健康 “保驾护航”。 夏普特有的 PCI“净离子群” 空间净化技术，可通过等离子放电产生并释放出与自然界相同的正、负离子，可以主动抑制空气中的细菌、病毒、甲醛、PM2.5 等有害物质，尤其对于冠状病毒、SARS 病毒等多种流感病毒以及大肠杆菌等细菌具有 99% 的抑制率。目前，搭载夏普 PCI 净离子群技术的产品全球累积销量已经突破 8000 万台。

健康已经成为家电行业的年度关键词之一，也将成为家电行业技术发展和产业升级的新方向，一直以来，夏普在家电健康技术和功能方面积极布局，持续推广产品健康理念，并通过在本次 AWE 上展示的一系列优质白电产品，用产品赋能品牌，迎合消费升级下消费者对生活品质的追求。

夏普 NEC商业显示方案首亮相

自 2020 年 11 月完成对 NEC 的正式收购后，夏普在本次 AWE 上首次向大众展示了 NEC 商业解决方案，以投影产品为主的 NEC 进一步扩宽了夏普在商显领域的布局，结合 8K/4K 商用屏解决方案，充分体现了其在商显领域的强大技术实力。目前 5G+为代表的智慧社会建设，极大的提升了商业显示行业对未来 “规模” 成长的预期，而夏普 NEC 商业显示方案也将通过强大的技术和终端服务能力，实现“新业态商显” 市场的规模成长。

NEC 投影仪

“轻赢” 办公 极致尽显匠心

本次夏普还展出了拥有轻薄机身的 Dynabook 笔记本电脑。其中，Dynabook Portégé X30L-G 笔记本使用了轻量级的镁铝合金机身，薄约 17.9mm，重量仅为 870g，号称 “世界上最轻” 的 13.3 英寸笔记本电脑。注重消费者对笔记本电脑便捷功能的需求，夏普以精益求精的“工匠精神”，为消费者的办公生活 “减负”，助力 “轻赢” 办公。

想消费者所想 深耕中国市场

本次 AWE，夏普以“更全面更智能 “为主题，带来了丰富的黑白电产品以及全面的创新技术解决方案，彰显了夏普坚守技术创新为核心竞争力的决心，为消费者描绘了高品质的美好生活，让消费者感受夏普智生活的魅力。

中国市场是夏普最重要的市场之一，夏普将深耕中国市场，积极洞察消费者需求，致力于将领先的高品质生活方式带给中国市场及中国消费者。