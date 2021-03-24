今日下午，一加手机在上海举办新品发布会，正式发布了一加 9 系列手机。一加 CEO 兼创始人刘作虎称，一加从行业的挑战者成长为高端市场的 “晋级者”。一加持续提升产品竞争力，并积极布局渠道、产品线、IoT 生态链。一加还邀请了两位国民级明星周迅和胡歌担任品牌代言人，进一步开拓国内高端主流市场。

联合哈苏打造极致影像系统，开启一加影像年

2021 年是一加的影像年，通过与哈苏的合作和在影像上的持续投入，一加全面发力高端影像。哈苏作为摄影领域的传奇品牌，成立 80 年来发布了多部经典相机，并记录了人类首次登月等诸多永恒瞬间。一加携手哈苏，致力于将传统摄影深厚的美学积淀，和高度智能化的计算摄影融合到一起，打造极致影像体验。

一加与哈苏联手打造的一加丨哈苏 手机影像系统在一加 9 系列上首发搭载。在该系统中，一加与哈苏建立了一套哈苏自然色彩优化方案和哈苏专业模式，全面提升了一加 9 系列的成像品质。未来，一加与哈苏的合作还将延伸到更多维度，共同推动影像领域的技术创新。

影像体验已成为一加产品战略的重要一环，一加将在未来三年投入超过 10 亿元的专项费用，推进传感器、镜头模组等核心元器件的定制化，进一步增强高端影像实力。目前，一加已经在全球建立了四大影像研发中心。一加这一系列针对移动影像的探索和突破，把手机影像能力提升到一个全新高度，并且促进整个行业的良性发展。

全方位提升产品力 稳守高端市场核心地位

近年来，随着高端手机市场发展迅猛，用户对于高端手机的需求量不断上升，高端机市场竞争也变得越来越激烈。在此大环境下，从成立起就深耕高端市场的一加，延续一贯的精品策略，全方位提升产品力，竞逐高端市场。

发力影像的同时，一加再一次突破高帧屏幕技术，开启屏幕 “自由高帧” 时代。两年前，一加率先在行业推出 90Hz 流体屏，开启全新的高帧屏竞争赛道。此次一加 9 Pro 采用了革新性的 LTPO 屏幕，实现了 1Hz 到 120Hz 的自由刷新率调节，以出色的屏幕表现再次获得了权威屏幕测试机构 DisplayMate 给出的 A+等级认证。DisplayMate 称一加 9 Pro 的屏幕表现堪称完美。一直以来引领顶级屏幕体验的一加，又一次站在了屏幕技术的至高点。

除了影像和屏幕技术的顶级表现外，一加 9 系列在外观设计、性能等各方面也表现出色，综合实力强悍。一加 9 系列搭载全新的 ColorOS 11 For OnePlus，将原有氢 OS 的简洁和轻快流畅融入到了功能全面的 ColorOS，让用户获得更加全面强大的操作体验。同时，在当下手机市场质保时间普遍为一年的环境下，一加率先将一加 9 系列质保时间延长至两年，比行业官方质保时间多出一倍，展示了一加对自身产品品质的信心。

八年来，一加始终坚持打造极致的旗舰体验，收获来自行业与用户的良好口碑。如今更是通过全方位提升产品实力，不断挖深自身的高端护城河，稳守高端机市场核心地位。

驱动渠道、产品线、IoT 三驾马车 扩充市场布局

面对复杂的行业环境和外部激烈的竞争，在做好高端旗舰的同时，一加全方位驱动渠道、产品线、IoT 三驾马车，进一步扩大市场布局。

为了满足不同用户的需求，一加采取多元化布局的产品策略。去年，一加在欧洲和印度推出了中端价位的手机一加 Nord，反响热烈。今年一加在国内也将推出更多类别与价格区间的产品。

布局 IoT 也是一加的战略重心之一。随着技术的发展与创新，物联网逐步普及到更多用户的生活中。在发布会上，一加发布了首款智能手表产品 OnePlus Watch。未来一加将推出更多 IoT 产品，同时会对一加的系统生态进行一次全面深度变革，为用户提供更好的无缝互联的无负担体验。

除了产品线扩充和 IoT 布局，提升品牌影响力是一加的另一个重要目标。从去年开始，一加就积极布局线下业务，增加与用户的接触点。线下渠道可以让消费者更直接地体验产品，感受一加在细节上的专注，提升品牌知名度和信任感。如今，一加的线下布局初见成效，今年一加还将继续加大线下投入。

国民级明星周迅、胡歌代言，新营销破圈走向主流

为了触达更广泛的消费人群，一加还签约了两位品牌代言人——周迅和胡歌，并邀请导演郭帆和周迅出席发布会。周迅、郭帆现场分享了两位合作的影像故事短片《离开月球的人》，该片由歌手周笔畅演唱主题曲，将于 3 月 30 日全网上线。

作为内地影视圈中首位包揽金鸡奖、金像奖、金马奖 “三金” 大满贯的实力影后，周迅对待作品十分专业，演绎了许多深入人心的角色，深受观众喜爱。同样作为实力派的代表，胡歌认真钻研演技，塑造了一个个鲜活的荧幕形象。周迅与胡歌都是国民级明星，具有良好的个人口碑和粉丝基础。此次成为一加手机品牌代言人，也正是源于两人在作品打磨上的专注态度，与一加 “不将就” 理念的契合。通过一系列明星的合作，一加将触达更多的消费者，进一步开拓国内高端主流市场。

自 2013 年进军智能手机行业以来，一加始终坚持高端旗舰策略，在复杂多变的行业格局中取得了令人瞩目的成绩。今年，一加全力加码渠道、产品线、IoT、营销，将实现产品和品牌的进一步破圈，在高端手机市场获得更大的机会。