特拉维夫，2021 年 3 月 24 日——近日，电商赋能与反欺诈解决方案全球领导者 Riskified 与全球领先的全球营销与传播服务集团电通宣布达成战略合作伙伴关系。电通将向其庞大的客户群介绍 Riskified 电商赋能与反欺诈解决方案，助力实现最佳电商技术运用并推动数字化转型。

面对不断变化的现实销售环境，世界各地的商家都在努力通过数字化转型来提升其在线销售能力。但随着电子商务的蓬勃发展，欺诈者们也在伺机乘虚而入。他们投入大量的时间和精力来研究复杂的反欺诈工具，并试图通过先进的手段来克服或绕过它们。这些欺诈的威胁可能会导致商家由于过于谨慎而无法完全发挥其在线销售潜力，或错过新兴的境外市场商机，或错误地拒绝真实客户的订单。

Riskified 可以帮助电商商家无风险地批准更多订单，增加营收并完成国际市场扩张；同时，提供更好的客户体验。电通与全球的品牌合作，围绕完整的客户旅程，共同创造解决方案来解锁全球发展的新机遇。通过此次合作，电通遍布全球的 11,000 个客户都将可以使用 Riskified 的拒付包赔解决方案，从而将欺诈交易的责任转移给 Riskified，消除电子商务中的潜在风险。

Riskified 基于 AI（人工智能）的平台可以使全球各地的商家能够轻松识别可信用户，并在不断提升转化率的同时规避欺诈者。许多已采用 Riskified 解决方案的商家已实现了显著的收入增长与成本降低。Riskified 与电通的合作将双方在商业、数字化转型以及营销战略方面的专业经验知识结合在一起，共同助力商家发挥出全部的潜能。

电通全球业务部高级全球总监 Koji Watanabe 表示：“我们相信提供顺畅的支付体验可以极大地提升品牌总体的用户体验与无缝的电商服务。我们很高兴能够为全球的客户带来如此有价值的解决方案。”

“我们很高兴能开启此次合作，这将使我们可以为日本乃至全球的商户提供 Riskified 的创新方法和解决方案。” 电通商业制作人部全球商业制作人 Miki Kanayama 说，“我们一直在寻求解决客户最大挑战的应对方案，我们相信 Riskified 的解决方案能帮助我们的客户增加销售额，减少欺诈，同时带来无摩擦的电商消费体验。”

“在这个疫情肆虐的世界，我们非常高兴能与电通达成合作，加速商家数字化转型，帮助他们最大化地提高在线销售额，并为消费者带来卓越的消费体验。”Riskified 营销和渠道副总裁 Jed Alpert 表示，“这次合作也将是 Riskified 全球增长的一个重要标志。在电通的支持下，无论哪里的商家开展线上销售，我们都能有全球和当地的合作伙伴进行支持。”