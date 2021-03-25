SaaS 移动营销分析和归因平台 AppsFlyer 发布《广告平台综合表现报告》第十二版，对移动广告行业中的媒体渠道进行排名。这一版中， Google 又一次超越 Facebook 登顶全球留存指数实力榜榜首。上一版排名中（2020 年上半年），Google 与 Facebook 实力得分分别为 69 与 68；第十二版中（2020 年下半年），Google 与 Facebook 实力得分分别为 69 与 64。

本次报告的数据样本包含 1.6 万多个应用，总计 290 亿次安装，覆盖 580 个媒体渠道。

以下为报告内容：

主流渠道 iOS 端安装同比下跌 20%

Apple 此前宣布将于 2021 年春正式启用 ATT 框架（Apple 广告追踪透明度框架，App Tracking Transparency，简称 ATT），这对广告平台综合表现排名的影响已经初现端倪。2020 年下半年，全球 iOS 端非自然安装份额同比减少 20%；排名前 20 的媒体渠道中，至少有 17 家的排名因此受到影响。

全球自然安装中 iOS 份额没有变化，投放广告的应用数量也同样保持不变。但相比之下，Android 端的非自然安装份额呈现增长趋势，同比增长 6％。

非自然安装的下滑主要因为 CPI（每安装成本，Cost Per Install, 简称 CPI）的跃升。2020 年下半年全球 CPI 平均涨幅达到 30%，同期 Android 端 CPI 仅上涨 10%，营销人员在预算有限的情况下获客数量减少。新冠疫情加速了传统企业的数字化转型，移动应用需求高涨；iOS 用户中开启 LAT（限制广告追踪机制，Limited Ad Tracking，简称 LAT）的比例提升四成，这些是导致 iOS 买量价格高涨的主要原因。

2020 年下半年，在 iOS 设备占主导的北美和西欧市场，CPI 分别高达 3 美元和 2.3 美元；对比 2020 年下半年和上半年，iOS 端非自然安装超过一百万的应用数量减少了 25%。 相较而言，同样统计日期范围内，Android 端非自然安装超过一百万的应用数量增加了 7%。

“业内普遍更加关注隐私保护，特别是在 Apple 公布隐私新政之后。这潜移默化地影响了更多用户开启 LAT”，AppsFlyer 内容与移动洞察总监 Shani Rosenfelder 表示：“依赖 iOS 的渠道更容易受到影响，从而波及投放这些渠道的广告主。”

“过去一年，移动广告行业历经了重大变化，这也体现在广告平台综合表现报告中”，AppsFlyer 首席客户成功官 Ziv Peled 说：“广告主了解到，只有不断调整自身以适应瞬息万变的移动营销业态，并且确保选择正确的归因衡量伙伴，才能够平稳度过变化时期。广告主需做好充分准备，为用户提供绝佳的使用体验，同时也遵循最高标准的用户隐私标准。”

Google 继续在各大指数的 Android 端保持前列；得益于用户质量，Facebook 在实力榜单中名列前茅

移动广告平台双巨头争霸赛中，Google 又一次超越 Facebook 登顶全球综合实力榜（留存指数）榜首。

第十二版中，搜索引擎巨头 Google 的全球非自然安装份额增长 15%，主要归功于 Google 在印度等新兴国家 Android 端的增长；在北美和西欧地区，Google 在 Android 端非自然安装份额基本保持不变，全球范围来看，在 iOS 端非自然安 装份额也基本保持不变。

第十二版中，Facebook 的安装份额减少 10%，主要是由于 iOS 端失地较多（iOS 端非自然安装整体下降）。但是 Facebook 仍然拥有更高的用户质量，它在所有指数平均实力榜单中排名第二。

另外，第十二版中 Facebook 留存得分较 Google 高出 16%，主要体现在 Android 端和非游戏领域。 iOS 端游戏榜单中 Facebook 仍然是榜首，不过 Google 正逐步缩小差距。

2020 年下半年，Facebook 继续在再营销指数中占据主导地位。Google 也迎头赶上，再营销指数实现超过 65% 的增长。

Unity Ads 确立游戏领域的主导地位

Unity Ads 不仅超越竞争对手 ironSource 和 AppLovin，且似乎将要撼动 Google 与 Facebook 的双垄断局面。

全球游戏应用留存指数的实力榜单中，Unity Ads 超越 Facebook 排名第二。就不同游戏子类型来看，Unity Ads 在超休闲、街机、猜谜和文字游戏应用实力榜单中排名第一。

IAA 指数根据带来通过广告变现的用户量级的能力，对媒体渠道进行排名，Unity Ads 一举成为 IAA 指数实力和规模双榜单排名第一的媒体渠道，再次超越 Facebook。另外，Unity Ads 在全球休闲游戏实力榜单中排名第一，而休闲游戏几乎完全依赖于广告收入。

IAP 指数根据带来付费用户占比的能力，对媒体渠道进行排名，Unity Ads 在 Android 端全球游戏实力榜单中的动作、街机、猜谜、纸牌游戏以及 iOS 端动作和猜谜游戏中跻身前三名。