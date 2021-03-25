3 月 24 日，小米集团发布 2020 年第四季度和全年财报，各项业务取得了全面增长。据披露，小米 2020 年实现营收 2458.6 亿元，同比增长 19.4%，经调整净利润为 130 亿元，同比增长 12.8%。

手机业务：全年出货 1.46 亿台，小步快跑进击高端市场

2020 年，小米全球智能手机出货量同比增长 17.5% 至 1.46 亿台。销量增长的推动下，小米 2020 年来自智能手机业务的收入也同比增长 24.6%，达到 1522 亿元。

在全球智能手机市场上，根据 Canalys 数据，小米的 2020 Q4 出货量冲进了第三位，市占率达到了 12.1%。

在国内市场的表现更加喜人。小米 Q4 在中国大陆的出货量同比增长 51.9%，市占率由 2019 年第四季度的 9.2% 上升至 14.6%。

另外，在市场拓展上，小米在 2020 年进击高端市场也小有成绩。

2020 年间，小米推出了多款定价在 4000 元以上的高端机型。2020 年 2 月，在小米 10 发布会上，雷军宣布小米手机全面冲击高端市场；12 月，小米又发布新一代高端机型小米 11。

根据第一手机界研究院发布的 2020 年 Q2 榜单显示，在 3000 元-3999 元机型中，小米 10 以 169 万部的销量排名第三；在 4000 元+畅销机型 T20 中，小米 10Pro 位列第 13 名。

在即将到来的 3 月 29 日春季新品发布会，小米将要发布的新品极有可能是小米 11 超大杯和 MIX 折叠屏旗舰，更加彰显了小米塑造高端品牌形象的决心。

在欧洲市场，小米智能手机业务同样取得了高速增长，定价在 300 欧元及以上的高端手机出货量在二季度同比增长 99.2%。市场调研机构 Canalys 发布的报告显示，2020 年 Q2，欧洲市场上小米超越华为，成为欧洲市场第三大手机品牌。

不过，在国内高端手机市场，小米的份额仍不敌华为。根据 IDC 数据，在 2020 年上半年，中国 600 美元以上价位段智能机市场上，华为以 44.1％的市场占有率排名第一，排名第三的小米市场占有仅有 4％。

在进击高端市场上，小米还有很长一段路要走。

IoT业务稳步增长，设备连接数达 3.24 亿

另一大核心业务 AIoT 业务方面，小米 AIoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手机及笔记本电脑）数已经达到 3.24. 亿台，同比增长 38.0%。米家 APP 月活用户数在 2020 年 Q4 更是突破了 4000 万。

营收数据上，2020 年，小米来自 IoT 与生活消费产品部分的收入达到 674 亿元，同比增长 8.6%。

受疫情和供应链影响，小米智能电视的出货量在 2020 年为 1200 万台，比往年降低了 80 万左右。不过在总体出货量上小米电视仍然是领先的。根据奥维云网的统计，2020 年第四季度，小米电视在中国大陆出货量仍然连续第八个季度稳居第一，全球智能电视出货量稳居前五。

作为连接 IoT 生态的智能音箱和路由器销量也很可观。2020 年，小米的智能音箱全球出货量超过 1000 万台，路由器的全球出货量超过 1500 万台。2020 年第四季度，根据奥维云网的统计，小米在中国大陆地区智能音箱零售量位居第二名，市占率达到 29.4%；小米的路由器在中国大陆线上零售量位居第二名，市占率达到 20.6%。

造车计划暂时悬置，集中火力在手机业务

关于小米造车的传闻，最新消息是，根据新智驾的消息，造车计划在一次小米内部高层投票中被否决了。出于多方面考虑，小米内部暂时搁置了造车计划。

市场传闻中，小米的 “造车计划” 大致是成立由小米控股、团队持股的新的造车公司，由王川和黎万强带队，造车新公司起步估计金额 50 亿美金。

至于造车计划悬置的原因，有分析认为是因为小米要集中力量冲击高端手机市场，造车项目可能会导致公司内部人才流出手机业务，涌向造车业务。

不想 “分心” 的小米暂时未启动造车计划，但是种种迹象表明，小米对智能汽车是极有兴趣的，暂停计划或许是临时的。

另外值得关注的一点是，雷军个人、小米科技和顺为资本已经总共投资了超过 40 家造车、汽车后市场以及出行领域的企业。

未来，随着智能汽车代工产业链不断成熟，单车制造成本逐渐下降，智能汽车的成本下降的行业环境下，小米的造车计划或许也将更加顺利地启动。