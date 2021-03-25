3 月 24 日，小米集团发布 2020 年第四季度和全年财报，各项业务取得了全面增长。据披露，小米 2020 年实现营收 2458.6 亿元，同比增长 19.4%，经调整净利润为 130 亿元，同比增长 12.8%。

手机业务：全年出货 1.46 亿台，小步快跑进击高端市场

2020 年，小米全球智能手机出货量同比增长 17.5% 至 1.46 亿台。销量增长的推动下，小米 2020 年来自智能手机业务的收入也同比增长 24.6%，达到 1522 亿元。

在全球智能手机市场上，根据 Canalys 数据，小米的 2020 Q4 出货量冲进了第三位，市占率达到了 12.1%。

在国内市场的表现更加喜人。小米 Q4 在中国大陆的出货量同比增长 51.9%，市占率由 2019 年第四季度的 9.2% 上升至 14.6%。

另外，在市场拓展上，小米在 2020 年进击高端市场也小有成绩。

2020 年间，小米推出了多款定价在 4000 元以上的高端机型。2020 年 2 月，在小米 10 发布会上，雷军宣布小米手机全面冲击高端市场；12 月，小米又发布新一代高端机型小米 11。

根据第一手机界研究院发布的 2020 年 Q2 榜单显示，在 3000 元-3999 元机型中，小米 10 以 169 万部的销量排名第三；在 4000 元+畅销机型 T20 中，小米 10Pro 位列第 13 名。

在即将到来的 3 月 29 日春季新品发布会，小米将要发布的新品极有可能是小米 11 超大杯和 MIX 折叠屏旗舰，更加彰显了小米塑造高端品牌形象的决心。

在欧洲市场，小米智能手机业务同样取得了高速增长，定价在 300 欧元及以上的高端手机出货量在二季度同比增长 99.2%。市场调研机构 Canalys 发布的报告显示，2020 年 Q2，欧洲市场上小米超越华为，成为欧洲市场第三大手机品牌。

不过，国内高端手机市场，小米份额仍不敌华为根据 IDC 数据，在 2020 年上半年，中国 600 美元以上价位段智能机市场上，华为以 44.1％的市场占有率排名第一，排名第三的小米市场占有仅有 4％。

在进击高端市场上，小米还有很长一段路要走。

IoT业务稳步增长，设备连接数达 3.24 亿

另一大核心业务 AIoT 业务方面，小米 AIoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手机及笔记本电脑）数已经达到 3.24. 亿台，同比增长 38.0%。米家 APP 月活用户数在 2020 年 Q4 更是突破了 4000 万。

营收数据上，2020 年，小米来自 IoT 与生活消费产品部分的收入达到 674 亿元，同比增长 8.6%。

受疫情和供应链影响，小米智能电视的出货量在 2020 年为 1200 万台，比往年降低了 80 万左右。不过在总体出货量上小米电视仍然是领先的。根据奥维云网的统计，2020 年第四季度，小米电视在中国大陆出货量仍然连续第八个季度稳居第一，全球智能电视出货量稳居前五。

作为连接 IoT 生态的智能音箱和路由器销量也很可观。2020 年，小米的智能音箱全球出货量超过 1000 万台，路由器的全球出货量超过 1500 万台。2020 年第四季度，根据奥维云网的统计，小米在中国大陆地区智能音箱零售量位居第二名，市占率达到 29.4%；小米的路由器在中国大陆线上零售量位居第二名，市占率达到 20.6%。

造车计划暂时悬置，集中火力在手机业务

关于小米造车的传闻，最新消息是，根据新智驾的消息，造车计划在一次小米内部高层投票中被否决了。出于多方面考虑，小米内部暂时搁置了造车计划。

市场传闻中，小米的 “造车计划” 大致是成立由小米控股、团队持股的新的造车公司，由王川和黎万强带队，造车新公司起步估计金额 50 亿美金。

至于造车计划悬置的原因，有分析认为是因为小米要集中力量冲击高端手机市场造车项目可能会导致公司内部人才流出手机业务，涌向造车业务。

不想 “分心” 的小米暂时未启动造车计划，但是种种迹象表明，小米对智能汽车是极有兴趣的，暂停计划或许是临时的。

另外值得关注的一点是，雷军个人小米科技顺为资本已经总共投资了超过 40 家造车汽车后市场以及出行领域的企业。

未来，随着智能汽车代工产业链不断成熟，单车制造成本逐渐下降，智能汽车的成本下降的行业环境下，小米的造车计划或许也将更加顺利地启动。

小米