近日，智路资本以 14 亿美元并购韩国 Magnachip 的消息在半导体行业引起巨大反响。

3 月 27 日，美格纳（Magnachip Semiconductor）发布公告称，同意被私募股权投资公司智路资本（Wise Road Capital Ltd.）以每股 29 美元的价格收购，约合 14 亿美元。美格纳周四收盘价为 20.41 美元，这笔交易溢价约 42%。

据悉，美格纳（前身为 Hynix 半导体公司的系统集成电路业务）具备世界级的技术能力，并且在韩国设有 5 家晶圆厂。美格纳公司开发、生产和分销系统集成电路芯片，主要致力于显示驱动集成电路、CMOS（互补金属氧化半导体）影像传感器与应用解决方案处理器，并经营代工厂业务。美格纳具备世界级的生产能力以及数千种专利的广泛组合。

美格纳芯片（MagnaChip）是主导全球 AMOLED 驱动芯片市场的公司之一，也是首家研发出 28nm 制程 OLED 驱动芯片的半导体公司，2019 年其制造的芯片尺寸较 40nm 制程缩小了 40%，同时还将逻辑电压从现有 40nm 产品所需的 1.1V 降低到 1.0V，使得电流电压消耗降低了 20％以上，延长了电池寿命。

此次收购具有重大战略意义，能够促进国内建构完整的本土半导体产业链，通过跨国并购，可以为本土半导体产业补齐短板。

美格纳的加入能够加强国内在 AMOLED 驱动 IC 领域的实力，利用美格纳的核心工艺，并发挥本土规模优势的情况下，国内企业在驱动 IC 领域将逐步积累优势。

智路资本的 “SMART” 投资布局

智路资本是中关村融信金融信息化产业联盟旗下的一家全球化私募股权基金管理公司，是一家全球化的专业股权投资机构，公司专注于半导体核心技术及其他新兴高端技术投资机会，曾多次参与或主导多个海外项目投资，包括安世半导体、瓴盛科技、华勤通信、睿感传感器等。

多年来，智路资本持续在 SMART 领域重点布局，“SMART” 即 Semiconductor Value Chain(半导体价值链)、Mobile(移动技术)、Automotive Electronics(汽车电子)、Robotics and Smart Manufacturing(机器人与智能制造)、IoT(物联网)。融信产业联盟主席李滨先生曾指出：SMART 领域由于其基础支撑作用，未来在整个国民经济产业升级中有举足轻重的影响，未来也有巨大的发展空间。

此次智路资本收购美格纳是其在半导体产业链上的重要布局。其能顺利完成这笔收购得益于在半导体领域的多年积累以及国际化背景。

智路资本擅长的是与金融机构和产业资本合作完成大的海外并购。智路资本参与的很多项目最终都获得了不错的回报，而且也完成了优质半导体企业在国内的落地，推动了中国半导体产业的发展。

此前，智路资本曾成功从恩智浦拆分并购安世半导体，并与 AMS 组建合资公司 Sciosense 等。

2017 年，智路资本主导了对恩智浦旗下的安世半导体的 27.5 亿美元收购，这也是迄今为止中国最大的海外半导体并购案。安世半导体后续成功并入上市公司闻泰科技，在两年左右的时间为投资人赢得到 2.6 倍的回报。安世半导体的投资，取得了多方共赢，成为半导体并购史上的经典案例。

2020 年 7 月，智路资本与全球最大的后端封装设备供应商 ASM 共同投资建立合资企业，该合资企业由智路资本控股，将专注于为存储器、模拟芯片、微控制器和汽车芯片等提供引线框架。ASM 向智路资本及相关投资者发行目标股份，认购金额为 2 亿美元，该交易完成时，目标股份将占目标公司扩大后已发行股份总数的 55.56%。

此次收购有重大战略意义，ASM 引线框架事业部的专利技术可使本土公司在引线框领域一跃成为全球领先。

同月，智路资本再收购一笔传感器优质资产——全球著名跨国集团西门子将旗下高端核心元器件制造企业 Huba Control。Huba Control 是一家全球领先的、专注于压力测量技术的专业公司，产品涵盖压力传感器芯片、压力传感器和流量传感器，主要客户包括西门子、博世和施耐德等行业巨头。

2020 年 9 月，智路资本又全资收购全球第七大集成电路封测企业、第三大汽车电子封装测试企业新加坡联合科技公司（UTAC），将全球领先的车规级、晶圆级封装技术引入烟台，在烟台开发区建设全球一流的封测基地及研发中心。

在国内，智路资本同样有所布局。根据 IT 桔子数据，2017 年开始，智路资本曾与北极光创投、高通等共同参与了华勤通讯 A 轮（8.7 亿元）和 B 轮（10 亿元）的融资。

目前，华勤在国内智能通讯终端（ODM）厂商中稳居龙头地位。据统计，2019 年中国手机 ODM 厂商整体出货 3.25 亿部，其中，出货 TOP3 厂商闻泰、华勤和龙旗占比超过 90%。三星和 OPPO 2019 年增加的委外 ODM 项目，也主要集中在两家头部厂商闻泰和华勤。

依托与华为、小米、OPPO 和 LG 等国内外大厂多年的紧密合作，智能手机 ODM 业务一直是华勤的主要优势。2020 年，华勤通讯更名为 “华勤技术”，开始从做擅长做手机平板的 ODM 厂商转型为做全品类智能产品硬件的平台，以建立全品类产品的技术和生产优势。

可以预见的是，随着 5G 时代的到来，智慧城市、智慧家居场景中智能产品的需求量未来将大幅增长，智能硬件市场前景广阔。目前，华勤在 5G 领域已有所布局。基于公司前期在 5G 领域的积累和多年的研发实力沉淀，目前已经具备了 5G 的研发和制造能力和客户的信任度，目前已获取多个一线品牌客户的 5G 手机及平板项目。

半导体产业链国产化版图日趋完整

目前，国内产业链已构建基本配套环境的情况下，设计、制造、封测到模块均相对健全。

据华西证券分析，从设计环节来看，以 IGBT 为例，目前全球最领先的英飞凌已经更新迭代至第七代，国内公司与英飞凌的差距大概逐渐缩短至一代以内，并且由于整个 IGBT 技术更新迭代速度相对缓慢基本接近硅材料的极限，随着国内企业不断加强研发投入提升自身技术和产品水平，有望进一步缩短与海外龙头的差距；从制造环节来看，国内目前已具备 4/6/8 英寸产能，并以华虹半导体/士兰微/华润微等为代表的公司预计会增加 12 英寸产能，专注特色工艺；从终端产品环节来看，目前在二极管整流桥、MOSFET、IGBT 及 IPM 模块等均已具备稳定的供货能力，同时从设备和材料环节来看瓶颈不明显。

此次智路资本成功收购 Magnachip，将为半导体产业链国产化版图再增添重要的一笔。