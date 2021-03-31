3 月 29 日，京东健康发布了去年 12 月上市之后的第一份年报。

财报数据显示，京东健康 2020 全年实现营业收入 193.83 亿元，同比增长 78.8%；除税前亏损 172.35 亿元，同比扩大 1945.3%（为上市所致的可转换优先股公允价值变动亏损 175 亿元导致）；实现年度非国际财务报告准则盈利 7.49 亿元，同比增长 117.7%。

京东健康的前身为京东集团的医疗健康业务。2014 年医疗健康业务作为京东集团独立的业务类目开始进行运营，同年京东健康上线 B2B 电商平台 “药京采”，提供一站式医药零售终端交易及综合服务。2017 年 7 月，京东健康正式成立；12 月，推出在线问诊服务，标志着京东健康从电商平台向互联网医疗领域发展，致力于打造以医药及健康产品供应为核心、用户全生命周期全场景的健康管理平台。

按 2020 年营收计，京东健康是中国最大的在线医疗健康平台及最大的在线零售药房，以 194 亿元的营业收入位列中国数字大健康市场份额第一，领先于同在港股上市的阿里健康。

线上医疗需求剧增，营收增长近八成

受 2020 年新冠疫情影响，医疗需求加速从线下向线上转移。

受益于此，京东健康 2020 年业绩实现较大幅度增长，全年营业收入达 193.83 亿元，同比增长 78.8%。同时，京东健康实现年度非国际财务报告准则盈利 7.49 亿元，同比增速达 117.7%。用户规模也实现较大幅度上升。

用户方面，2020 年其总体用户数和使用频率均大幅提升。2020 年京东健康平台活跃用户数为 8980 万，较 2019 年的 5610 万增长 60.1%，互联网医院日均在线问诊量超 10 万，是 2019 年的 5 倍多。

未来，京东健康的用户数仍有较大的提升空间。相比之下，2020 年京东集团用户数为 4.72 亿，京东健康用户占比仅为 19%。

正如京东健康 CEO 辛利军所言：“过去一年，京东健康相对京东集团的用户渗透率不断提升，面对京东集团 4.7 亿活跃用户，意味着仅这一渠道就还有大量用户可以挖掘，未来京东健康的用户还有很大增长潜力。”

2020年京东健康交出喜人成绩单，主要原因是自营模式收入和平台佣金的增长。

2020 年京东健康自营模式取得收入 168 亿元，同比增长了77.8%。根据其业绩会披露，随着更多细分领域名医例如胡大一教授及其专家团队等的进驻，京东健康在耳鼻喉、糖尿病等领域的医药销量有较大提升。

另外，2020年，京东健康平台上广告主、商家数量进一步扩增。截至 2020 年 12 月底，京东健康在线平台拥有第三方商家 1.2 万，较 20 年 6 月底增加 3000 家。其向第三方商家收取的佣金、营销服务费等平台收入也迎来增长，达到 26 亿元，同比增长了 85.4%。

“互联网+医疗” 生态布局日趋完整

经过七年的发展，京东健康已构建了布局完整的 “互联网+医疗健康” 生态。

现在京东健康平台能够提供包括药品全产业链配送服务、在线挂号问诊的医疗全流程服务、家庭医生等健康管理服务，以及向政府和医院提供的信息化智慧医疗服务。

与竞争对手平安好医生、阿里健康相比，京东健康 “互联网+医疗” 生态布局更加完整。

同时，京东的仓储与物流能力为京东健康的药品销售提供了坚实的保障。供应链布局上，借助京东物流的优势，截至 2020 年 12 月 31 日，京东健康在全国范围内共有 14 个药品专用仓库和超过 300 个非药品仓库。

政策利好提供发展动能，互联网医疗万亿市场将至

2020 年国内大健康行业迎来了全面的发展机遇，国家出台了一系列促进 “互联网+医疗健康” 产业发展的政策。西南证券指出，中国数字大健康市场行业规模预计到 2025 年将增长到 1.5 万亿元。

国家 “十四五” 规划中提出将符合条件的互联网医疗服务纳入医保支付范围，近日发布的《加快培育新型消费实施方案》也提出要积极发展 “互联网+医疗健康”，促进一体化医疗服务模式形成，推进线上线下数据互联，完善互联网+医疗监管体系。

目前，作为国内首批取得互联网医院牌照的平台型互联网医院之一，京东健康组建了一支超过 11 万名全职医生和外部合作医生组成的医疗团队。“京东健康互联网医院”2020 年全年日均在线问诊量超过 10 万单，是 2019 年日均问诊量的 5 倍多。

未来，随着用户医疗消费习惯更多地转向线上，以及医保等政策进一步利好，京东健康的未来可期。