3 月 29 日，京东健康发布了去年 12 月上市之后的第一份年报。

财报数据显示，京东健康 2020 全年实现营业收入 193.83 亿元，同比增长 78.8%；除税前亏损 172.35 亿元，同比扩大 1945.3%（为上市所致的可转换优先股公允价值变动亏损 175 亿元导致）；实现年度非国际财务报告准则盈利 7.49 亿元，同比增长 117.7%。

京东健康的前身为京东集团的医疗健康业务。2014 年医疗健康业务作为京东集团独立的业务类目开始进行运营，同年京东健康上线 B2B 电商平台 “药京采”，提供一站式医药零售终端交易及综合服务。2017 年 7 月，京东健康正式成立；12 月，推出在线问诊服务，标志着京东健康从电商平台向互联网医疗领域发展，致力于打造以医药及健康产品供应为核心、用户全生命周期全场景的健康管理平台。

按 2020 年营收计，京东健康是中国最大的在线医疗健康平台及最大的在线零售药房，以 194 亿元的营业收入位列中国数字大健康市场份额第一，领先于同在港股上市的阿里健康。

线上医疗需求剧增营收增长近八成

受 2020 年新冠疫情影响，医疗需求加速从线下向线上转移。

受益于此，京东健康 2020 年业绩实现较大幅度增长，全年营业收入达 193.83 亿元，同比增长 78.8%。同时，京东健康实现年度非国际财务报告准则盈利 7.49 亿元，同比增速达 117.7%。用户规模也实现较大幅度上升。

用户方面，2020 年其总体用户数和使用频率均大幅提升。2020 年京东健康平台活跃用户数为 8980 万，较 2019 年的 5610 万增长 60.1%，互联网医院日均在线问诊量超 10 万，是 2019 年的 5 倍多。

未来，京东健康的用户数仍有较大的提升空间。相比之下，2020 年京东集团用户数为 4.72 亿，京东健康用户占比仅为 19%。

正如京东健康 CEO 辛利军所言：“过去一年，京东健康相对京东集团的用户渗透率不断提升，面对京东集团 4.7 亿活跃用户，意味着仅这一渠道就还有大量用户可以挖掘，未来京东健康的用户还有很大增长潜力。”

2020京东健康交出喜人成绩单主要原因是自营模式收入和平台佣金的增长。

2020 年京东健康自营模式取得收入 168 亿元同比增长了77.8%。根据其业绩会披露，随着更多细分领域名医例如胡大一教授及其专家团队等的进驻，京东健康在耳鼻喉、糖尿病等领域的医药销量有较大提升。

另外，2020年，京东健康平台上广告主、商家数量进一步扩增。截至 2020 年 12 月底，京东健康在线平台拥有第三方商家 1.2 万，较 20 年 6 月底增加 3000 家。其向第三方商家收取的佣金、营销服务费等平台收入也迎来增长，达到 26 亿元，同比增长了 85.4%。

“互联网+医疗” 生态布局日趋完整

经过七年的发展，京东健康已构建了布局完整的 “互联网+医疗健康” 生态。

现在京东健康平台能够提供包括药品全产业链配送服务、在线挂号问诊的医疗全流程服务、家庭医生等健康管理服务，以及向政府和医院提供的信息化智慧医疗服务。

与竞争对手平安好医生、阿里健康相比，京东健康 “互联网+医疗” 生态布局更加完整。

同时，京东的仓储与物流能力为京东健康的药品销售提供了坚实的保障。供应链布局上，借助京东物流的优势，截至 2020 年 12 月 31 日，京东健康在全国范围内共有 14 个药品专用仓库和超过 300 个非药品仓库。

政策利好提供发展动能，互联网医疗万亿市场将至

2020 年国内大健康行业迎来了全面的发展机遇，国家出台了一系列促进 “互联网+医疗健康” 产业发展的政策。西南证券指出，中国数字大健康市场行业规模预计到 2025 年将增长到 1.5 万亿元

国家 “十四五” 规划中提出将符合条件的互联网医疗服务纳入医保支付范围，近日发布的《加快培育新型消费实施方案》也提出要积极发展 “互联网+医疗健康”，促进一体化医疗服务模式形成，推进线上线下数据互联，完善互联网+医疗监管体系。

目前，作为国内首批取得互联网医院牌照的平台型互联网医院之一，京东健康组建了一支超过 11 万名全职医生和外部合作医生组成的医疗团队。“京东健康互联网医院”2020 年全年日均在线问诊量超过 10 万单，是 2019 年日均问诊量的 5 倍多。

未来，随着用户医疗消费习惯更多地转向线上，以及医保等政策进一步利好，京东健康的未来可期。

互联网医疗 京东健康