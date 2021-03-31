近日，全球领先的企业级智能 RPA 平台提供商——云扩科技宣布完成 B+轮融资，由 Flaming Captial 投资。此轮融资将进一步扩大云扩科技在产品技术和市场的领先优势，加速云扩 RPA+LCAP(低代码应用开发) 的企业级智能自动化平台布局，加速其在亚太、北美地区的人才招聘，推进 RPA+ LCAP 在全球范围内的商业落地。

同时，全新低代码产品 ENCOO ViCode 亮相，夯实全球智能 RPA 的创新领军者地位。

RPA 业务持续快速增长，头部客户遍布全国及海外地区

云扩科技总部位于上海，目前在北京、深圳、杭州、西安、苏州、成都及日本东京等地均设有分公司及研发中心，在本轮融资前已获得红杉资本、金沙江创投、眀势资本、深创投等全球一线投资机构合计超 4500 万美金投资。

云扩之前推出的 RPA+AI 智能生产力的产品，帮助企业实现业务流程自动化、智能化，已完成多个行业头部客户落地应用，业务遍布全国及海外地区，服务了包括国家电网、国药集团、中国银行、交通银行、马士基、强生中国、亚太财险、新世界集团、IBM、泉峰集团、伟创力国际等来自金融、能源、制造、零售、地产等多个行业的数百家大型企业客户。

其中全球市场发展脚步尤为迅速，已有约 30% 的营收来自海外市场。

云扩海外区大客户之一戴森（日本）的项目负责人表示，“日本严重的少子老龄化导致劳动力短缺，为应对人手不足、优化员工工作体验，我们通过对比多家 RPA 厂商最终选择了 ENCOO RPA 产品。RPA 软件机器人帮助我们执行众多复杂繁琐工作任务、节省大量人力的同时，进一步优化了业务流程。”

凭借突出的产品实力、完善的服务体系，以及来自众多客户的认可 ，云扩科技成为亚太地区唯一荣获 2020 Gartner “客户之选” 的 RPA 厂商。

RPA+LCAP 打造企业必备、人人可用的低代码开发平台

受疫情和国际环境的影响，许多企业开始数字化转型和发展在线业务，不仅加速采纳 RPA 降本增效，软件开发服务需求也日益增长。Gartner 报告显示，2021 年市场对于系统连接与应用开发的需求将比所有 IT 公司的产能高五倍。而低代码的快速开发和软件应用程序部署的灵活敏捷特性，让 IT 人员能快速构建业务系统，受到企业的青睐。因而，越来越多的企业将采用机器人流程自动化（RPA）加低代码应用开发平台（LCAP）作为其战略应用平台之一。云扩低代码开发平台 ViCode，将补足企业级超自动化平台的第二块拼图，完成 RPA+LCAP 的完整产品线布局。

不同于市面上只能解决企业部分需求的低代码产品工具，ViCode 基于可视化和模型驱动的理念，结合云原生与人工智能技术，为专业开发人员提供敏捷的全栈式开发范式，同时也能够让没有任何软件开发技能的普通业务人员，通过 “拖拉拽” 开发组件轻松完成应用搭建与更新，达到降低技术应用门槛的目标。

云扩 ViCode 能够与云扩 RPA 产品无缝结合，借助 RPA 非侵入式和灵活配置的特性，构建跨多系统、多数据源的完整闭环应用：帮助企业打通内外网应用之间的壁垒；连接没有或无法提供标准接口的异种管理平台；各类结构化和非结构化数据进行快速获取、处理、转化与迁移，赋能企业构建跨越新旧解决方案的下一代应用系统。

ENCOO Platform实现企业业务系统的连接和再造

未来，云扩 RPA+ViCode 的黄金组合将为更多企业打造 1+1 > 2 的企业级超级应用开发和管理体系，通过 “千人千面” 的方式为企业 RPA 落地增加丰富的人机交互与远程管理能力，帮助企业大幅实现降本增效，促成业务与技术深度协作的终极敏捷形态。

云扩科技 CTO 史秋芳表示：“目前云扩已初步完成多个行业头部客户布局，非侵入式 RPA 赋能企业业务流程自动化。接下来，云扩推出的全栈式低代码应用开发产品 ViCode，将打造一站式企业级超自动化开发平台，完成企业业务系统的连接和再造，帮助企业加速数字化转型。”

据悉，微软不久前也发布了云端超自动化平台 Power Platform，包括实现流程自动化的产品 Power Automate 以及实现轻量级代码开发的产品 Power Apps。

与市面上很多单一功能或功能欠缺的低代码开发工具相比不同的是，微软的 Power Apps 与云扩的 ENCOO ViCode 都是搭配其他产品，组合成完整的、闭环的低代码开发平台，也将成为未来企业级市场的主流。

云扩科技创始人兼 CEO 刘春刚表示，此轮融资后云扩将进一步扩大在亚太地区的人才招聘，以满足不断增长的产品需求；同时，增强在亚太、北美等地区的本地支持，推进RPA+LCAP 在全球范围内的落地，将技术创新转化为产业升级动能，让智能自动化浪潮惠及每个企业和个人。