3 月 31 日下午，由上海金融信息行业协会指导，英特尔（中国）有限公司、亿欧 EqualOcean 主办，上海西岸开发（集团）有限公司支持的金融科技研讨会在上海市徐汇区西岸智塔举行。英特尔联合亿欧 EqualOcean 向金融界发起主题为 “智能物联引领银行业数字化转型——智能计算让银行无处不在” 的研讨会，正是意在携同银行业、金融科技公司及相关行业从业者和专家，共同探讨金融科技的未来发展。

议程设置上，本次大会主要由演讲和圆桌讨论组成。在演讲环节，英特尔（中国）有限公司金融银行资深行业经理张鹏、亿欧 EqualOcean 研究总监薄纯敏、升腾资讯有限公司高级产品经理朱星方、上海天跃科技股份有限公司总工程师彭华、赞同科技股份有限公司南方研发中心副总经理余雄伟围绕银行业金融科技主题逐一带来精彩分享。

在圆桌环节，来自英特尔、竹间智能、星环科技、摸象科技的从业专家一同就 “推进网点转型优化，打造线上线下融合（OMO）的服务闭环” 的主题展开讨论，与会嘉宾不吝分享独到见解，探讨金融科技在银行业的实际应用。现场气氛活跃，反响热烈。

活动开场，上海金融信息行业协会秘书长吴军发表致辞。吴军表示，金融科技的新产品、新模式、新业态参与到银行数字化转型进程中，改变着金融业的运营模式和产业价值生态链。

金融科技已成为全球金融业转型发展的根本动能，科技既改变着银行的外部环境，也影响着银行的营销能力、风险共治能力、创新能力的组织内部能力，逐渐演变为商业银行的核心竞争力。

未来银行数字化转型的机会和趋势在何方？软件工具与硬件系统如何适配智能银行的需求？英特尔（中国）有限公司金融银行资深行业经理张鹏发布的《英特尔智能物联解决方案赋能开放银行》白皮书给出了答案。张鹏从宏观角度详细分析行业发展历程及趋势，商业银行需要围绕客户需求提升经营效率的必要性和可行性，提出了英特尔物联网及边缘计算应用适配银行系统的详细解决方案。

张鹏认为，中国商业银行正在面临智能银行 4.0 时代的关键转折点，即将全面迈入第四个重大发展阶段，银行从提供服务向提供体验转变的过程中蕴含诸多机会与挑战。同时，他大胆预测，未来银行网点将成为一个内嵌零售场景、囊括智能设备的多样化场所，能够获得精准获取用户和业务的机会。

亿欧 EqualOcean 研究总监薄纯敏从行业视角针对中国银行业数字化转型分享见解，她认为，银行数字化转型是大势所趋，但无论从银行全系统、单个银行内部，还是从宏观环境、客户需求等层面来看均任重道远。从核心系统来看，银行核心系统架构正在从集中式架构向瘦核心、分布式架构方向演进，这将为银行业降本增效提供可能。

金融科技搅动着金融行业的发展格局，基于大数据、云计算、人工智能等新兴技术，传统银行的运作模式和经营思维将被颠覆，各个环节亟需企业从不同专业角度提供解决方案。

升腾资讯有限公司高级产品经理朱星方带来关于升腾资讯透明计算边缘平台塑造新型云桌面的精彩分享，并介绍一套基于云架构部署、计算资源平移之前端、集中管控数据不落地的整体实际部署方案。

上海天跃科技股份有限公司总工程师彭华针对边缘视频能力对银行安防系统的赋能发表演讲，介绍传统安防系统的数字化变革赋能智能运维。彭华强调，安全保障问题在金融业务运营过程中至关重要，智慧转型为传统银行安防带来风险与挑战，而增加边缘环节后许多问题能够迎刃而解。

赞同科技股份有限公司南方研发中心副总经理余雄伟则分享使用边缘设备即服务平台改造柜面数字渠道的经验，借助 AIoT 的技术打破外设对于终端的强依赖、建设边缘外设平台，同时边缘网关提供 ADaaS 云服务的接入能力后，为银行大大提升运维效率。

研讨会最后一个环节，在亿欧 EqualOcean 研究总监薄纯敏的主持下，英特尔（中国）有限公司金融银行资深行业经理张鹏、竹间智能产品及解决方案总监朱从坤、星环科技金融售前和解决方案负责人张晓明、摸象科技技术总监郝少春展开对话，就打造线上线下融合（OMO）的服务闭环以推进网点转型优化的相关问题给出了解答。嘉宾们从不同视角出发，结合个人经验各抒己见，研讨会现场金句不断。

银行各渠道之间的互联互通、线上线下相互渗透、全渠道全方位融合，对于行业提升整体效率和用户体验都是长远之计。英特尔金融银行资深行业经理张鹏表示，场景获客是银行业痛点，对此全行业可以多样化改造银行网点属性，创新内嵌式金融服务、结合虚拟现实都具备可行性。

竹间智能产品及解决方案总监朱从坤认为，对银行来讲为客户提供的服务场景是产品，对客户而言可能是生活的一大重要部分，营销渠道受限于银行网点的现状正在被逐渐改变。星环科技金融售前和解决方案负责人张晓明则坦言，银行网点的依赖程度正在急剧下降，银行大部分获客营销的载体消失之后，精准运营便成为 “老大难”，用户画像、渠道打通、数据共享三大方面都存在难点。摸象科技技术总监郝少春则提出打通银行数据壁垒、进行主动营销的实际操作，认为未来 5-10 年正是金融业以互联网思维精准推荐、精准营销的成熟发展阶段。

得益于金融科技，商业银行能够持续采用先进技术改造业务流程和服务模式，金融业运作思维不断迭代，带来用户体验的革新。在全行业的战略方向一致的合力下，银行业数字化转型的愿景终将实现。

科技推动时代演进，智能银行 4.0 时代正在驶来。