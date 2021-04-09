美图公司日前发布公告称，其全资子公司美图香港于 2021 年 4 月 8 日根据加密货币投资计划在公开市场交易中进一步购买了 175.67798279 单位的比特币，总对价约为 1 千万美元。截至 4 月 8 日，美图已累计净购买了价值约 1 亿美元的加密货币。

美图于 3 月 17 日根据加密货币投资计划在公开市场交易中进一步购买了 16000 单位的以太币和 386.08581655 单位的比特币，总对价约为 2840 万美元和约为 2160 万美元。

此外，该公司于 3 月 5 日在公开市场交易中购买了 15000 单位的以太币和 379.1214267 单位的比特币，这两种加密货币的总对价分别约为 2210 万美元和 1790 万美元。

至于购买加密货币的理由和益处，美图董事会拿出了之前的那套说辞：