2021 年 4 月 9 日，由中国国际光电博览会主办的 “人脸识别·金融支付” 创新峰会在上海举办，产业链上下游企业共同探讨了刷脸支付的软硬件创新以及刷脸支付的安全发展。

电子支付成为日常的今天，支付的安全认证方式从 “密码”“指纹” 发展到 “人脸”。其中，3D 人脸识别以更安全、易使用、无接触等优势，受到了金融企业和消费者的青睐。

回顾人脸支付的发展史，从 2014 年支付宝开始研究刷脸支付，再到 2019 年支付宝推出 “蜻蜓”，同年微信支付推出 “青蛙”，银联、美团、京东、滴滴等也争相入局，人脸识别在金融支付领域的声势越来越大。

政策支持上，2019 年，央行出台了《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》，各地也相继出台配套支持政策，为刷脸支付的合规及普及扫清 “障碍”。

目前，无论从需求群体基数，还是算法精确度、政策保障，中国都已成为全球 3D 人脸支付技术和市场发展最快的国家。据前瞻产业研究院数据，中国 2022 年人脸识别在金融支付领域的市场规模将达到 14.68 亿元。从 2020 年开始，刷脸支付预计将进入黄金发展期。

人脸信息被泄露的隐忧

在今年的 “3·15” 晚会上，央视对人脸识别的隐忧进行了报道。目前，人脸识别的二维数据处于泛滥的状态，可以通过非常便捷的手段获取人像照片，例如朋友圈、微博、商家的智能探头等途径。大量的二维人脸数据可以通过非常简单的手段获取，这种情况下，消费者普遍担忧自身的人脸生物数据遭到泄露。

前段时间爆出的 “对抗眼镜” 更是刷新人们的认知。根据 IT 之家在今年 1 月的报道， 清华大学人工智能研究院设立的人工智能企业瑞莱智慧 RealAI ，通过研究算法制作了一副特殊 “眼镜”，研究人员通过对抗样本攻击，破解了 19 款安卓手机的人脸识别解锁系统。

研究人员表示，第一步需要拿到攻击目标的照片，然后用优化算法生成对抗样本，然后把贴纸裁下来，贴在眼镜框上就可以了。官方表示，他们选取了从低端到高端的 19 款安卓手机和 1 款 iPhone 11 进行了测试，除了 iPhone 11 之外，其他的手机都能在 15 分钟之内被破解。同样被破解的还包括十余款金融和政务服务类 App，甚至可以假冒机主，成功在网上开设银行户口。

3D 视觉实现刷脸支付的金融级安全

业界普遍认为，要保证刷脸支付的金融级安全性，3D 摄像头是决定性作用的硬件。主流 3D 摄像头的解决方案有：结构光、飞行时间（ToF）、立体视觉。就目前来看，3D 结构光摄像头的市场化走得最早，但随着 ToF 技术在智能手机上的商业落地，未来 3D ToF 摄像头在刷脸支付市场的应用前景也很可观。

峰会论坛上，的卢深视模组方案事业部总经理崔哲提出：“去年的调查显示有超过 80% 的消费者能够接受刷脸支付，并且认为刷脸支付确实带来了便捷的体验，但同时也有接近 80% 的消费者非常担心安全问题，尤其担心个人信息的泄露。如何平衡刷脸支付的便捷性和安全性？我们认为 3D 识别就是解决方案之一。现在 2D 照片数据泛滥，且复制和批量修改成本极低，无法作为人像隐私数据得到保护。相比之下，3D 数据采集门槛更高，目前没有非常简单的批量修改工具，仿制成本高。”

据悉，的卢深视是一家专注三维机器视觉的企业，成立于 2015 年，是国内打通 “光电+算法” 三维全栈技术、并实现国家级项目落地应用的公司。

对于上文提到的对抗眼镜攻击，国家工信部检测结果表明：的卢深视 3D 人脸识别产品对于对抗眼镜的防御能力达到 100%。值得一提的是，的卢深视通过了公安部权威认证（国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京) 、公安部安全与警用电子产品质量检查中心检测）和金融刷脸支付新规增强级别认证。在这样的识别水平上，可以做到百万大库精准识别误报率为百万分之一的前提下，首位识别通过率大于 97%，等效 1 比 1 错误率小于万亿分之一，精度超过二维人脸识别三到四个数量级。

在人脸识别的相关立法方面，崔哲进一步指出：“未来，人脸 3D 数据有机会被当作生物识别隐私数据保护起来，2-3 年内人脸信息安全可能是立法风口。”

未来，相信刷脸支付及其增值服务未来还将催生更多新的市场机遇。