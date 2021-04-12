对于都市白领来说，面对电脑伏案久坐等动作都给肩颈带来了极大的压力，长此以往，影响工作效率不说，整个人很容易疲倦无神。而 “低头族” 的烦恼让很多企业看到了机会。为了帮助缓解肩颈的酸痛和僵硬感，一些企业开始用科技赋能健康，一时间诸如按摩仪和按摩椅等设备开始大量进入市场。

于是动点科技选择了来自 SKG 大热的全新 K5-2（以下直接称全新 K5）进行评测，看看它如何在同类产品中脱颖而出，又是否真的可以缓解肩颈疲劳。

超轻时尚像耳机

这一款护颈仪共有三个颜色，分别是云镜白、幸运红和原野绿，动点科技这次拿到的是白色机型。放眼看去，全新 K5 是一个 “Ω” 造型，“Ω” 的顶部向内配有四个银色电极片，然后整体上向下收拢，一定程度上保证了产品在脖颈处的稳定性。据 SKG 官方说明，全新 K5 的设计还荣获了 2020 年度的红点奖和 IF 奖，足以证明在设计上的用心。

全新 K5 戴上后，最直观的感受就是轻盈，官方给出的数据是 95g，重量大概相当于半部 iPhone 12 Pro，而前代的 K5 和 K6 重量分别在 160g 和 121g 左右，可以说全新 K5 几乎是市面上最轻最便携的护颈仪了。

柔软亲肤的硅胶材质和颈部皮肤十分贴合，使用起来也没有噪音，加上机身按键较少，使用时看起来特别像是一款时尚耳机，这样的配饰作用也是 K5 在年轻人里开始流行的原因之一。

目前市面上主流的护颈仪基本上配备两个或者三个电极片，不过电极面积太小往往效果感知不明显，SKG 的产品研发部门应该是注意到了这个问题，全新 K5 四个电极片的设计使得电极和皮肤接触面积增加，热敷和按摩的效果都显著提升。

智能化呵护颈部健康

全新 K5 的操作简便而多样。使用的时候，可以看到 K5 底部显而易见的滚轮开关键和加热循环键，长按滚轮 2 秒开机，短按切换模式，滚动切换力度，不得不说有鼠标那味儿了。还有 APP 和小程序可以选择，也正是有了二者，整个产品才能最大化缩减各种实体按键，为产品的智能化和美观度提供更多空间。

无论是 APP 还是小程序，与设备的连接都不难，绑定配对即可，操作界面也都基本相同，具备了电量显示、语音提醒开关、加热/力度分档；也同样具备了颈椎养护指南、健康科普和护颈仪的使用指南。唯独不同的是，APP 的模式库中会有更丰富的按摩模式选择。

实测过程中，四个电极片根据你选择的力度释放有节奏的脉冲，就像四只小手用按压、揉捏、捶打、指压、旋捏、推拿或滚转等多种方式来帮助用户放松僵硬的肌肉，当然可以有单一的模式体验也可以交替联动。甚至可以不按摩只热敷，全新 K5 采用整块电极片发热的方式，热敷的 3 档温度分别是 37℃、40℃和 43℃，完全可以根据自己的喜好来调整。

当工作了一天，笔者回家看剧时用它热敷 20 分钟，确实能适度缓解肩颈肌肉的疲乏感。配合从低到高一共 9 档的力度调节，也有利于满足用户不同类型的需求。不过需要注意的是，力度选择要量力而行，合适的力度下酥酥麻麻十分放松，但是过高的力度碰到干燥的皮肤可能会引起刺痛感，好在 SKG 提供了一定量的凝胶，可以涂抹配合使用。

据了解，全新 K5 的舒缓效果来自于 “秘经通” 技术，即通过四面电极片同时释放 TENS+EMS 双频脉冲。这种低频脉冲电流，可以穿过神经、血管抵达深层肌肉，通过释放脉冲波对疲惫的肌肉进行舒缓。而 EMS 脉冲很早就已经在美容仪器上有所运用了。

总结

SKG 全新 K5 因其超轻的质感和使用的舒适度，让笔者扫除了对护颈仪的刻板印象，便携的它可以被随手装进包包，上班下班、工作休闲、户外居家，随时随地使用而不受限制。续航方面其电量三个小时充满就能管四五天，这个不用太担心。唯一美中不足的是白色款 K5 没有配备一个保护套，如果要带到各种场合使用容易弄脏。总之，对于长期伏案办公的人群，轻巧又智能的 SKG 全新 K5 仍然是值得一试的。