近日，据钛媒体报道，从多位消息人士处获悉，滴滴出行已于北京时间 4 月 9 日晚间向 SEC 秘密提交 IPO 文件，申请在美上市。

根据路透社此前报道，此次 IPO 委托高盛和摩根士丹利两家投行，滴滴出行考虑的估值至少为 1000 亿美元。

在完成 2019 年 7 月最近一轮融资后，滴滴估计约 600 亿美元，略低于 Uber 上市前的 750 亿美元。

另外，据腾讯一线报道，一位接近此次 IPO 人士说，第三季度上市的确定性很高，但最终还是要取决于大股东。滴滴目前的第一大股东为软银集团。

市场人士认为，滴滴出行选择赴美 IPO 的重要原因是美股的 Uber 和 Lyft 同类公司比照更能给出合理估值。截至发稿，Uber（UBER. NYSE）当前的市值为 1132.37 亿美元，Lyft（LYFT. Nasdaq）为 205.02 亿美元。

2018 年本是滴滴 IPO 的一个最佳时期，当时程维与滴滴管理层的目标是以 600 亿美元的估值将滴滴送进美股。但是上市事宜由于 2018 年的两起安全事件而搁置，转而 “All in 安全” 去处理一连串的产品缺陷与平台管理漏洞。

成立 9 年，历史融资 20 余轮近 200 亿美元之后，滴滴终于站在了上市的路口。

滴滴的商业版图有多大？

经过 9 年的发展，滴滴的商业版图从出行延伸到了造车、物流、社区团购和金融等多个领域。大致梳理之下，目前滴滴提供出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送、货运及物流、社区团购和金融等多元化服务。

在主营的网约车之外，2020 年滴滴重启了顺风车业务，并在 21 个城市上线跑腿业务，还开始了汽车租赁服务，在 B 端发力互联货运业务，并大力开拓共享单车和电单车市场。去年年底，针对年轻群体，滴滴还推出了 “花小猪” 品牌。

为了讲出出行市场的新故事，挖掘新的增长点，滴滴真的很拼。

在全球市场上，滴滴出行在海外 14 个国家提供服务，包括澳大利亚、新西兰、日本、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁、哥斯达黎加、巴拿马、俄罗斯、多米尼加和阿根廷。目前，滴滴有 2000 多个员工在海外，出行业务基本实现了各大洲覆盖。

滴滴的全球化进程中，最为外界称道的案例是收购 Uber 中国。2016 年 8 月，在滴滴与 Uber 的 “补贴大战” 之 后，滴滴宣布收购 Uber 中国的品牌、业务、数据等全部资产，并与 Uber 全球相互持股。

滴滴在海外汽车交通领域的投资动作也很频繁，参与了 Lyft、Grab、Uber、Careem 等的融资，还收购了巴西网约车平台 99Taxis。

在用户规模上，2020 年 11 月，滴滴宣布 10 月国内月活用户突破 4 亿。2020 年 8 月，滴滴宣布全球日订单首次突破 5000 万，订单包含网约车、出租车、顺风车、单车及代驾的数据。

除了出行相关的业务，滴滴的商业版图还延伸到了金融领域。从 2016 年至 2019 年，滴滴集齐了融资租赁、保险经纪、互联网小贷、第三方支付和保险的金融牌照。

不过，由于因为监管力度加大，目前滴滴在开展金融业务上比较审慎。

去年以来打得火热的社区团购市场，滴滴的期许也挺高，上线了橙心优选。程维曾表示，对橙心优选的投入不设上限，要成为社区团购的 “带头大哥”。

最近备受关注的造车业务上，滴滴并非心血来潮。从供应链到业务模式，滴滴有着多年的布局。

2018 年开始，滴滴与车企互动频繁，先后与理想、比亚迪、北汽集团合作，研发了多款定制型车辆。网约车 D1 在 2021 Q1 销量已超 5000 台。深度参与比亚迪整车工程 Package、车联网软件架构等工作积累下的经验，也为滴滴造车打下了良好的基础。

另外，滴滴还与比亚迪、一汽、大众、北汽、丰田、东风日产等厂商合资成立了多家租赁公司。

滴滴自动驾驶：RoboTaxi 作为落地方向，场景和数据是优势

目前，RoboTaxi（自动驾驶出租车）成为自动驾驶商业化落地的首选。

滴滴自 2016 年开始组建自动驾驶研发团队，截止目前，滴滴已经获得北京、上海、 苏州、美国加州等地路测资格，以及上海颁发的首批载人示范应用牌照。

2020 年 6 月 27 日，滴滴出行首次在上海嘉定汽车城面向公众开放自动驾驶服务。这是滴滴自动驾驶落地的一个里程碑时刻。

当前，各家自动驾驶公司的落地方向各有侧重点，相比其他厂商，滴滴的优势在于场景和数据，并且重视运营。

自动驾驶技术的研发需要大量路测和交通数据，滴滴平台上数百万网约车生成的数据正好可以成为其数据来源。

另外，滴滴作为国内最大的出行平台，提供的出行服务离普通消费者最近，覆盖人群广泛，能够将自动驾驶网约车服务采用 “混合派单” 的方式自然地融入到平台中。

总结来说，滴滴自动驾驶的业务涉及三方面内容：AI、数据和网络。滴滴自动驾驶公司 COO 孟醒曾对外表示，滴滴能把自动驾驶做起来需要三个方面：一个是 AI，即车上的智能能力；一个是需要足够多的数据，作为 AI 的燃料；其次是需要具备出行生态网络。

畅想滴滴的未来关键词：服务和共享化

从推出面向年轻人的、更加活泼实惠的花小猪打车，再到去年 11 月推出定制电动网约车 D1，滴滴多次强调其作为 “服务企业” 的本质。柳青曾对外坦言：“滴滴作为服务企业，用放大镜去再发现用户的需求作为创新的起点。”

作为共享经济的代表，滴滴提倡的 “共享化” 对于消费者来说是一种轻资产的环保生活方式，对于从业者来说则提供了一种轻资产的灵活就业方式。

在 2020 年 11 月，滴滴正式发布了全球首款定制网约车 D1。D1 根据滴滴平台 5.5 亿乘客、上千万司机需求、百亿次出行数据，针对网约车出行场景，在车内人机交互、司乘体验、车联网等多方面做了大量定制化设计，如单侧电滑门、开门礼宾灯、为女性用户设计更低的上下车高度、通过 app 可以提前定制车内的温度，甚至可以在车里唱卡拉 OK。

柳青表示，滴滴希望引领一种轻资产的生活方式，未来未必需要买车，D1 在尝试给大家另一种生活的可能性。

滴滴预测，到 2025 年，共享汽车有望在滴滴平台普及超过 100 万台，新的迭代版本能够搭载滴滴自研的无人驾驶模块。到 2030 年，希望去掉驾驶舱，能够实现完全意义上的无人驾驶。”

由中国互联网络信息中心（CNNIC）数据可知，中国现有的共享汽车用户达 3.62 亿，全国合法共享汽车驾驶者亦多达 150 万人，日均完成订单逾 2000 万，国家对共享汽车也是大力支持。

不多，据 CNNIC 的最新数据，国内目前已有 140 多个共享汽车平台取得了经营许可权。网约车市场早已不是滴滴一家独大。

最后，临近上市，投资人关注的盈利问题仍是未知数。

网约车在国内已有七八年历史，实现盈利却仍是难题。成立至今，滴滴始终在依靠补贴用户和司机来维持增长，公司始终处于亏损状态。2019 年 2 月，程维曾在内部信中表示：2012-2018 年，公司从未盈利，6 年累计亏损 390 亿元。

不过，在 2020 年 5 月，柳青接受 CNBC 采访时表示：“滴滴的核心业务（网约车）已经盈利，或者说有些薄利了。”

临近上市，外界也将对滴滴的财务状况有更多了解。

网约车市场竞争者越来越多，烧钱补贴用户和司机的做法并不可持续，滴滴或许应该思考如何摆脱 “巨额补贴+巨额亏损” 的困境，让商业模式更加可持续。