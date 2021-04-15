今日晚，JMGO 坚果投影在上海举办主题为 “近，入想象” 的新品发布会，重磅推出坚果智慧墙 O1 超近距投影。不同于以往的家用投影产品，这一命名为 “智慧墙” 的全新产品，在产品设计、形态和功能等各方面皆拥有前所未有的创新，通过颠覆性的智能光影科技赋予家中墙面新的意义，让任一普通的墙面都能清晰呈现多彩画面与丰富内容，成为陪伴用户更美好日常的 “智慧之墙”。

作为一款行业破局之作，坚果智慧墙 O1 让更广泛人群能够感受到超近距投影技术的魅力，帮助现代都市青年们突破有限居住空间的束缚，自由探索沉浸视听乃至全新的生活方式，始终满怀对于理想生活的自由想象。

坚果投影董事长兼CEO 胡震宇分享坚果智慧墙 O1 研发历程

坚果投影CPO 王骁逸介绍坚果智慧墙 O1

超近距技术变现 “超级画面”，光影与想象都近在咫尺

“近” 是坚果智慧墙 O1 这一创新物种最为显著的亮点之一。搭载了自研的领先超近距投影技术，坚果智慧墙 O1 的投影距离与画面宽度比（投射比）小至 0.25:1。用户只需要将其摆放至离墙仅 27cm 的位置，即不到目前长焦投影仪十分之一的投射距离，就能享受到与传统投影同样、甚至更加优质的放映效果，让震撼大场面近在眼前。

坚果智慧墙 O1 采用了 1920*1080P 全高清分辨率的超近距 LED 光机。经过与两岸三地专家历时 12 个月的共同努力，坚果投影研发团队攻克了光路设计与镜片制造的难点，使得坚果智慧墙 O1 成为迄今为止画面畸变率最小、覆盖色域最高的超近距 LED 投影产品，在减少投射距离的同时，丝毫不损耗成像清晰度，画面细节依旧惊喜逼真。

基于超近距投影的简便投射方式，即光源与画面之间史无前例地近，坚果智慧墙 O1 帮助用户摆脱了传统投影产品的众多欠佳体验——比如，家中摆设都不会妨碍其光路，用户可随心布置家居物件；用户在来回走动时，既不必担心因为画面被遮挡而错过影音娱乐的精彩瞬间，也不存在被强光直射双眼的健康风险。

此外，对于长焦投影产品而言，家中若没有预留投影位置，用户往往只能牺牲对画质的追求，使用侧投功能实现观影目的。而该新品的投影画面可以直接与光源平行，让用户观察到的每一个像素都在显示有效的图像信息。因此，不论是家居空间的布置、用户的行动、产品自身的摆放，坚果智慧墙 O1 都再无拘束，全方位助力用户 “近” 入想象，彻底收获无与伦比的 “超自由” 体验。

坚果智慧墙O1 实现了超近距投影技术的新突破

智能光影科技打造全沉浸体验，双模式系统陪伴美好日常

基于坚果 “真正的智能科技应服务生活” 的创新哲学，全新坚果智慧墙 O1 可谓是智能光影黑科技的集大成者。凭借坚果投影首创的 LUNA OS 双模式智能系统，全新坚果智慧墙 O1 让用户的墙面，在 “经典” 模式下的海量资源与 “陪伴” 模式下的影像展览之间，实现自如地切换。这也让聚合海量应用资源的坚果智慧墙 O1，不再只是一台普通的影音播放器。值得一提的是，本次 “陪伴” 模式中的乐动音律功能，将为用户打造一种全新的音乐场景，能够在用户播放音乐时，实时将歌词以多种不同的视觉形态投射融入墙面，当歌词以独特的形式呈现出来时，歌曲的情绪和听者的情绪，更能在空间中融为一体。

除此之外，天气时钟、新闻资讯等基本内容也被囊括在基础内容之中，令人惊艳的是该产品还可以直接投射契合家居风格的无边框图案，让光影图像成为家装的一部分。坚果投影与全球知名新媒体艺术平台 MANA 的独家合作，更是让这一效果发挥到淋漓尽致——用户可通过坚果智慧墙 O1 将居住空间打造为前沿艺术画廊，解锁光影科技应用场景的更多可能，感受科技与艺术的交融之美。

此外，得益于行业内的顶级旗舰芯片 SOC——MT9669，再加上强大的智能感知系统，坚果智慧墙 O1 让用户的视觉体验实现了新飞跃。这颗联发科 MT9669 是坚果智慧墙 O1 具备智能降噪，支持高动态范围成像与运动补偿等功能的强大基础，使得该产品能够在不丢失画面部分细节的前提下提升对比度，缓解片源可能存在的图像噪点与拖影。同时，坚果智慧墙 O1 的墙面色彩校准功能，让用户无论在白墙还是有颜色的墙面，都能感知准确的色彩表现，真正做到有墙就能投。而依靠零感知画面极速校正技术，该新品还可自动调整由于机器摆放导致的画面歪斜，并重新对焦，实现对正常观影过程的零打扰。

在声学体验方面，坚果投影与长期合作伙伴知名扬声器品牌丹拿再次合作调音——以 7W*2 的强铷磁喇叭组合，配合 760CC 超大音腔，极大提高新品的音质纯净度。针对用户播放内容的差异，坚果智慧墙 O1 还定制了标准、电影、赛事以及音乐四款音效模式，并可根据实际需要，强调或减弱某一声音类型，提升用户观看影像时的临场感，带来殿堂级的视听盛宴。

坚果智慧墙O1 搭载了坚果投影首创的 LUNA OS 双模式智能系统

“灵敏聪慧” 同时颜值出众，成就现代家居全新C位

在打造前所未有的视听享受之外，嵌入了远近场智能语音技术的全新坚果智慧墙 O1，在智控表现上同样耀眼。用户不仅可以通过遥控器的语音按键播放画面，还可在远至 5 米的识音范围内，以一句简单的 “坚果、坚果”，唤醒产品的远场 AI 语音功能，让智慧、便捷、舒适的理想生活随声而来、随心而动。

此外，继承了坚果投影一向现代且简约的设计风格与美学表达，这款新品在外观上亦颇为吸睛。从跑道圆弧汲取设计灵感，并经过上千次镀砂冲压与纳米级精细打磨，坚果智慧墙 O1 拥有月光银圆润极简外观，可完美融入各式家居风格，成为妥妥的家居新 C 位，为年轻人的日常增添高级但不失温和的品质感。

坚果智慧墙O1 继承了坚果投影一贯的现代简约设计

秉持坚果投影 “让美好视听无处不在” 的品牌使命，让价格高昂的超近距投影技术更为 “亲民” 的坚果智慧墙 O1，售价仅为 3999 元，首发价 3899 元，使得都市年轻人等更广泛的用户也有机会感受这一代表行业未来的先锋科技的魅力；同时其作为自主科技创新的标杆，亦助力智能投影乃至智能家居市场迎来了全新的发展起点。4 月 29 日 0 点，坚果投影此次发布的全新产品将全面登陆各大电商的坚果投影官方旗舰店，面向广大消费者正式开售。

突破空间局限，坚果智慧墙 O1 让生活的智慧与点滴灵感与在墙面无限延展。这亦如坚果投影在品牌成立十周年之际宣布的全新品牌理念——“想象自由”，展现了其以光影科技陪伴人们探索未知、拒绝自我设限，对生活永怀激情与想象的美好愿景。