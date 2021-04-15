近日，国内首家演示和动画视频创作创意平台「来画」（深圳市前海手绘科技文化有限公司），正式上线新产品来画 Soom，并宣布获得 1.66 亿元 B3 轮融资，由真成投资领投、英飞尼迪资本跟投。迄今为止，来画完成了天使轮、Pre-A 轮、A 轮、B1 轮、B2 轮、B3 轮融资，融资金额累计达 5 亿元人民币。

来画 Soom 是国内首个将真人实拍与虚拟场景相结合的 AR 视频演示工具，同时也是首个将视频制作、视频录制、视频直播、视频会议结合在一起的 “四合一” 视频演示产品。

通过实时人物抠像技术，将真人融入丰富的虚拟背景中（室内、室外、动画、实景等）；配合内容进行实时互动，来画 Soom 支持导入本地图片、PPT 文件、“来画动画” 草稿，做到现实场景与内容展示的结合。

在产品操作上，来画 Soom 可以将人物放大、缩小、隐身，也可以根据个人喜好随意拖动人物到任意位置。来画 Soom 还可以满足多平台同时直播、连接视频会议软件、演示视频录制、内容动态展示的多元场景需求。

来画于 2015 年 7 月 30 日在深圳前海注册，目前，该公司全国团队拥有超过 320 人，其中深圳团队有 120 人，香港籍同事 33 人。公司总部设在深圳，是主要的技术研发中心，此外，来画还布局在全国其他 18 个城市，包括香港特区、北京、上海、成都、青岛、长沙、武汉、南京、苏州、海口、三亚、厦门、福州、合肥、赣州、广州、南宁、长春。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。