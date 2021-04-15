4 月 15 日，一加发布了兼具超强性能和高级质感的品质旗舰一加 9R，售价 2999 元起，结合此前刚发布的一加 9 系列，一加通过覆盖不同价位段的产品满足更多消费人群的需求。此次，一加 9R 还选择影响了 80、90 后童年的动画 IP 迪迦奥特曼作为产品大使，进一步加强品牌在大众市场的辨识度，走向更广大的用户圈层。

品质旗舰一加 9R 发布，精品策略覆盖更多价位段

2021 年以来，一加驱动渠道、产品线、IoT 三驾马车加速布局主流市场。此次发布的一加 9R 让一加的产品覆盖到更多价位段。同时，一加 9R 依旧保持了一加 “只做精品” 的理念。一加 CEO 兼创始人刘作虎早前在一加 9R 官宣后发微博表示，“行业在手机质感方面的重视和进步还远远跟不上手机功能、性能提升的脚步。在同价位段里，像一加 9R 这样兼具超强性能和高级质感的产品少之又少，这就是我们推出 9R 的原因 “。

一加 9R 是一款拥有强悍性能的品质旗舰，采用性能强悍的高通骁龙™870 5G 移动平台处理器，搭载 120Hz 柔性直屏，配合 65W 超级闪充和 4500mAh 大电池，标配一加有史以来最大的 Haptic 横向线性马达，在游戏性能上尤为出色。一加 9R 延续了一加 9 系列一脉相承质感美学，呈现 “重塑真实” 的高级质感，重量轻至 189g，厚度薄至 8.4mm，让人久握不倦，在同价位段手机中极具竞争力。

一直以来，一加都以高品质的旗舰产品赢得市场认可，此前发布的一加 9 系列在国内首销当天，就取得了 10 秒销售额破 3 亿、5 分钟破 5 亿的成绩，一加已经向高端主流市场迈出成功的一步。如今，一加 9R 将覆盖更广泛的消费人群，将精品旗舰体验带向更多用户。

携手迪迦奥特曼，破次元提升品牌认知

为了触达更多圈层的用户，一加选择迪迦奥特曼成为 9R 的 “产品大使”。通过打破次元壁的合作，进一步加强在大众市场的辨识度，走向更广大的用户圈层。

作为奥特曼系列的经典代表，迪迦奥特曼始终代表热血、勇气和希望，是无数人心中的童年英雄。“光” 是迪迦奥特曼的力量来源，也是迪迦所代表的精神内核。时至今日，迪迦精神也一直激励着一代代观众永远相信光和希望，勇敢地去生活。对一加来说，这份 “光” 是对好产品无止境的追求。进入手机行业七年来，一加始终秉持 “不将就” 的理念，不断追求技术的创新，坚持给用户带来更好的产品体验。

一加 9R 与迪迦奥特曼的合作是奥特曼在中国市场的首次虚拟代言人合作。刘作虎表示：“希望我们的加油、用户在选择一加 9R 时，得到的不只是一部手机，还有迪迦与 9R 所承载的 ‘光’ 的精神。相信自己，永不放弃。”

自成立以来，一加坚持只做精品，此次发布品质旗舰一加 9R ，以更多元化的产品和方式增加用户接触点，将精品带向更主流的市场。接下来，一加也将继续在产品和渠道上深耕，为更多用户带来高品质的科技体验。