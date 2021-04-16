近日，互联网平台的反垄断或被实施，或被公示，或被平台企业当做竞争的利器来使用。

在这一特殊时期，58 同城 CEO 姚劲波公开呼吁监管对贝壳进行反垄断罚款。姚劲波公开表示，房产交易领域有更明目张胆的二选一包装成自愿，强烈呼吁国家反垄断罚款贝壳 40 亿（4% 标准），并建议将此罚款打入国家公积金账户，以降低公积金贷款利率减轻老百姓买房负担。

此前，姚劲波曾多次 “攻击” 贝壳找房，举报、谴责、发难，不一而足。这次举报贝壳找房通过垄断地位强迫合作方 “二选一” 更像是迎合近期反垄断的东风，在旗下安居客在港交所已正式递交上市申请的背景下，更有炒热度的嫌疑。

互联网平台反垄断已经势在必行。4 月 16 日，市场监管总局集中公布与会互联网平台企业《依法合规经营承诺》（第三批），爱奇艺、贝壳找房、58 同城等 11 家企业在列。

然而，贝壳平台是否真的存在垄断的问题呢？背后贝壳和安居客的竞争发展到哪一步了？

积怨已久的老对手

事实上，安居客和贝壳是积怨已久的老对手了。

2015 年，安居客被 58 同城纳入麾下，随后 58 同城旗下几乎所有涉及房产的业务被打包进安居客，包括 58 同城房产、爱房、巧房等。

在一开始，安居客占据着房产交易的线上流量主阵地，链家、我爱我家、中原地产等主攻线下交易，各自为阵。

根据艾瑞咨询数据，截至 2020 年 12 月 31 日，安居客的平均移动月活跃用户量为 6700 万，按 2020 年平均移动月活跃用户量计算，安居客为中国最大的在线房产平台。安居客在线房产平台上的付费经纪人数量超 72.6 万人，占据 67% 的线上房地产营销市场份额。

但贝壳找房的出现搅动了整个房产交易生态。贝壳建起了楼盘字典，还搭建经纪人合作网络完成交易闭环。贝壳的模式线上线下并重，在 2020 年 Q4 平台的移动月度活跃用户（MAU）均值已经达到为 4820 万人，已经在逐步接近安居客。

双方的诉讼争议也不断。2019 年 4 月，安居客发起诉讼申请，指出贝壳找房盗用安居客网站房源、周边配套等图片涉不正当竞争行为，请求法院判贝壳赔偿经济损失 9000 万元人民币。面对 58 安居客的诉讼，贝壳在几个小时后立即做出回应——向北京市高级人民法院正式提起侵害著作权及不正当竞争纠纷诉讼，要求 58 安居客赔偿 1 亿元。

贝壳与安居客实力对比

在房产经纪领域，贝壳已经是体量数倍于安居客的庞然大物。

2020 年我国住房交易市场规模 23.2 万亿元。其中，新房住宅交易规模 13.9 万亿元，中介交易规模 3.9 万亿元；二手房交易规模 7.4 万亿元，中介交易规模 6.5 万亿元。从 2020 年财报数据看，贝壳在全国二手房市场的占有率已经达到 26.22%，新房市占率接近 10%。

从市占率来看，并不能说明贝壳的市场垄断地位。

从营收来看，已经有 15 年历史的安居客明显不敌成立 3 年的贝壳。

2018 年，安居客整体营业收入为 62.16 亿元，2019 年为 75.79 亿元，2020 年仅增长 6% 至 80.52 亿元。而贝壳同期营收分别为 286.5 亿元、460.2 亿元、704.8 亿元，2020 年是安居客营收的八倍。

另外，根据本周安居客向香港联交所递交的招股书内容，在线营销服务是安居客的主要营收来源，交易服务的营收占比很小。在线营销服务是指由安居客和 58 房产向房产经纪品牌、经纪人及开发商提供的 “流量” 服务。2018 年至 2020 年，在线营销部分业务收入分别为 61.47 亿元、72.97 亿元和 78 亿元，在安居客总收入中占比分别为 98.9%、96.3%、96.9%。

安居客这种 “卖流量服务” 的模式充满隐忧，安居客在其招股书风险提示中表示 “无法确保经纪人、房产卖家及买家发布的房源信息均属真实、准确及最新”。

相比之下，贝壳的主要三大主营业务为存量房业务、新房业务、新兴及其他业务，2020 年贝壳非链家连接经纪人和其他销售渠道的佣金同比增长 122.7% 至人民币 248 亿元 (约 38 亿美元)。

贝壳平台真的存在垄断吗？

虽然体量庞大，贝壳仍有很多敌人，目前威胁最大的是开发商自建渠道和互联网巨头。

最近的一个是恒大房车宝，以恒大房车宝为代表的开发商正在自建渠道，争夺房产交易市场。

据悉，房车宝集团成立于 2020 年 12 月，前身是恒大的网上购房平台 “恒房通”，整合了恒大集团的房产、汽车两大核心业务板块。目前，房车宝集团已拥有全民经纪人会员 2162 万，职业经纪人约 40 万，线下门店 30635 家。

恒大目前间接持有及控制房车宝约 80.8% 权益。3 月 29 日，中国恒大集团在港交所公告称，旗下房车宝拟发行 6.51 亿股股份，引入弘毅投资、中信资本等 17 名投资者，投资总代价为 163.5 亿港元，为未来上市做准备。据恒大透露，房车宝将最快第四季挂牌上市，而发行融资前估值应不低于人民币 1500 亿元。

恒大房车宝可谓来势汹汹。除此之外，各大流量平台、互联网巨头也在进军房产交易市场。

“天猫好房” 喊出 “三年不赚钱” 的口号，彰显烧钱扩张的决心；字节跳动则在 2019 年控股了房产综合信息平台 “幸福里”；京东房产继 2020 年 618 上线自营房产后，又于 10 月底推出好房京选品牌，定位线上线下一体化的线下门店。

贝壳内部也在发生结构变化。贝壳成立之初，有人形容 “链家是亲儿子，德佑是干儿子，其它入驻品牌是龟孙子”。但如今的情况是链家在贝壳平台的地位在下降。德佑的门店规模已经远远超过链家，贝壳未来的增长空间，也主要看德佑的加盟模式能走多远。

可以说，贝壳在走向多元化、有制衡的模式。未来，房产交易市场仍有诸多变数。