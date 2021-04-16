近日，华为携手河北移动采用 5G 分布式 Massive MIMO 技术，打造全国首张室内 5G 泛在千兆网络。实测地铁站内 95% 以上区域体验速率均超过 1Gbps，真正实现无处不在的千兆体验。

5G 作为新一代的移动通信技术，其大带宽能力、4×4 MIMO 等技术使得单用户能获得千兆的体验速率。然而，由于高铁站候车厅等空旷高密场景下存在干扰，使部分区域体验下降，普遍、连续的高速体验成为网络建设亟需解决的问题。河北移动携手华为共同验证分布式 Massive MIMO 技术，在地铁站高话务量且用户不断移动场景率先达成无处不在的千兆体验。

分布式 Massive MIMO 是支撑 5G 泛在千兆网络的关键技术，能极大提升 5G 网络性能。该技术将 5G 室外的 Massive MIMO 技术引入到室内分布式架构上，形成分布式的 Massive MIMO，通过联合波束赋形和多用户 MIMO 等关键技术实现 5G 网络容量与体验的双提升。从用户体验角度，分布式 Massive MIMO 可以有效提升用户信号质量，避免多小区组网下引入的同频干扰问题，使得在 5G 信号覆盖范围内大部分区域均可达到高速率高体验。测试结果表明，开启分布式 Massive MIMO 后，用户体验速率提升超过 30%，且在移动过程中持续保持稳定的千兆速率。

河北移动 5G 专家韩斌杰表示：“未来，随着超高清视频、VR、AR、XR 等应用的发展，机场、火车站、地铁、展馆等高话务场景的泛在千兆体验，将是提升用户 5G 体验的重要标志。河北移动将联合华为持续技术创新合作，打造泛在千兆网络体验，让用户可以享受无处不在的 5G 高速体验。”