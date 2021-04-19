4 月 22 日 352 将迎来 7 岁生日，作为成立 7 周年的行业引领者，352 在空气净化器市场拥有极高的人气。自 2014 年 4 月发布第一款空气净化器以来，经过七年历程，四次迭代。7 年 GMV 累计超 10 亿。其中，X8 系列产品在全渠道销量高达 300000 台，用户好评率高达 99%，消费级产品 X8 经典系列空气净化器成为名副其实的销量之王。352 经过 7 年的发展，已成为大部分家庭消费者心中信得过的空气净化器品牌。

呼吸焦虑造就市场乱象

一年一度的霾情，除了带来新一轮呼吸焦虑，尤其近期北京两次严重沙尘暴，也很大程度上反向推动了 “空气经济” 的发展。作为一个刚需产品，空气净化器历经市场教育期后，规模在持续增大。在空净行业流行着一句话，“看天吃饭”。中国空净行业随着雾霾天而兴起，又因消费者对健康的重视而受到资本关注。当外人以为空净行业随着国内天气质量变好而遭遇市场寒冬时，以 352 为代表的技术性企业，正以本真的初心和顽强的匠心实现着稳健发展。

空气净化器进入中国市场时属于小众产品，面向的群体主要是花粉过敏、呼吸道疾病等特殊人群。但伴随着国内雾霾天气频发，空气净化器市场出现爆发式增长，这是整个中国空净行业的小欢喜时期。但时间不长，就进入大别离的时代了。由于入场门槛较低，行业平均利润率较高，不少项目仓促上马，导致产品质量参差不齐，一些品牌的产品实际性能与宣传性能相距甚远。

在 “野蛮生长” 阶段，有媒体将空气净化器市场总结为八大乱象：市场乱、价格乱、功能乱、技术乱、宣传乱、检测乱、渠道乱、售后乱等。其中，虚假宣传被认为是空气净化器行业最大的问题。

面对这样的行业环境，352CEO 李劲松没有随波逐流，“我能理解行业中竞争企业的做法，毕竟在激烈的竞争中活下来才是最重要的，但我们做不到”，李劲松说道。

茁壮成长的搅局者

制造业江湖从来就没有安宁的日子，尤其是在有着每年 60 亿元市场份额且格局始终处于动荡分裂中的空净行业，各方势力每一分每一秒似乎都在暗暗地厮杀着。

2015 年 5 月 18 日，“中国净博会·上海 2015” 展会，352 带来了第一款新品——352 空气净化器 X80。同日，“三五二环保科技有限公司” 登陆京东众筹，出众的性能与性价比所反映出的企业理想，得到众多网友的支持。众筹首日即完成众筹任务，筹集资金超 450%，第二天超 930%，这是京东众筹板块中极为罕见的好成绩。

当时市场上的巨头是诸如霍尼韦尔、飞利浦、夏普、松下，美的、小米等一众品牌，相比之下 352 有些寂寂无名。可随后的两年，352 在空净行业逐渐开始起势。2016 年 11 月，352 在淘宝拿到生活电器类目第一名，空净品类全网店铺排名第三名。2017 年，352 销售额实现 3.5 亿。

亮眼的成绩使得 352 也吸引了资本的目光——2017 年 11 月， 352 获得空净行业最大一笔融资，金额超 2 亿元人民币。融资由 BAI 领投，华泰基金、阿特列斯投资管理、经纬创投跟投——这被视为中国空净行业格局即将裂变的标志性事件。

有利可图的市场，就有厮杀。这在空净行业表现得尤为明显。用 “大浪淘沙”“大起大落”“大喜大悲” 来形容空气净化器市场再合适不过，随着监督加强、政策愈严、消费者需求越高，净化器企业也面临更多挑战与创新。而这些残酷的市场变化对空净行业的冲击显而易见，至今进军空净行业大半企业被撞得头破血流，一蹶不振，退出江湖。然而，352 却顽强地活着，而且还显示出了越战越勇的气势。

352CEO 李劲松解释说，在成立之初，352 的企业目标之一就是洞察消费者需求，解决消费者切实的难题。在这样的使命之下，面对行业乱象，352 始终坚持着踏实做产品。拿到融资后，352 用了一大部分来研发新品，以及改进空气净化技术。

目前，352 产品已从早期的空气净化器，延伸到净水器、加湿器、新风净化机、空气质量检测仪、防霾口罩等多个品类，覆盖空气与水净化相关的主要场景：室内、室外以及出行，未来也将聚焦家居环境健康领域，推出更多高品质家电产品。