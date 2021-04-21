苹果今天终于公布了传闻已久的物品追踪器 AirTag。AirTag 单件售价 229 元，四件装要价 779 元，将于 4 月 23 日晚 8 点接受订购，4 月 30 日发售。

苹果此前更新了「查找」网络，支持接入第三方应用，实际上就是在为 AirTag 的正式出场作准备。配合查找 App，你可以轻松查看与 AirTag 绑定在一起的物品的位置，并通过其内置扬声器发出的音效（可向 Siri 发起查找指令）、iPhone 上的精确查找功能（配备 U1 芯片的 iPhone 11 及更新机型均可），找到遗失的物品。在 iPhone 上，系统会提供导航指引，包括显示距离、方位等。

在使用过程中，AirTag 会发出蓝牙信号，让查找网络中在它附近的设备可以侦测到，这些设备会将你的 AirTag 位置发送至 iCloud，然后你就可以在查找 App 的地图上看到丢失的物品。苹果表示，整个过程匿名，且经过加密。

此外，AirTag 支持设置丢失模式，当查找网络中的其他设备侦测到它时，你就会自动收到通知。你还可以通过设置，让别人在用支持 NFC 的智能手机轻触 AirTag 时，获得你的联系方式。

为防止意外跟踪，当别人的 AirTag 混入你的随身物品时，你的 iPhone 会发现它一直跟在你身边，并发送提醒给你。如果过了一会儿你还没找到这个 AirTag，它就会开始播放声音，让你知道它在哪。当然了，如果碰巧你身边的朋友正带着 AirTag，或者你搭乘的地铁上很多人都有 AirTag，也不必担心，因为只要 AirTag 没离开主人身边，就不会触发这样的提醒。

AirTag 具备 IP67 防尘、抗水能力，使用可更换电池，一粒电池可使用一年多时间。通过官方渠道购买时，你还可以选择免费镌刻文字、表情符号，或二者混搭。

同时，苹果还公布了 AirTag 爱马仕款钥匙扣、包饰和行李牌，价格由 2199 元起跳。