回顾历史，人类社会中出现的每一次重大变革都离不开技术突破上的推动。从蒸汽机的广泛使用到电磁感应现象的发现，从信息技术的发展成熟再到新能源、人工智能、物联网等前沿概念的不断落地，科技始终是这其中的核心。而如今，科技也在更加突破自身的范畴与其它行业结合起来，在当下乃至未来都焕发出更强大的生机。

可以看到，金融科技（FinTech）、教育科技（EdTech）、医疗科技（HealthTech）···这些在科技加持下的传统产业在今天已经成为了风口的象征，在市场和社会中大放光彩。然而，尽管尚未有着同等的知名度，创意科技（CreaTech）却也在这其中发挥着不可忽视的作用。

作为创造力（Creativity）和科学技术（Technology）相交汇的产物，创意科技既等同于让科技在创意产业中得以发挥应用，也意味着在创意概念的具体落地中对其产出方式和体验过程加以提升改善的科技产品与科技服务。 简而言之，创意科技并不是一个明确单一的行业指向，只要包含了通过技术转型的创意产业，或者在创意输出的整个流程孕育出新技术产品/服务的行业均属于这一范畴。它汇集在生产设计、博物展览、时尚零售、影音娱乐（广播/音乐/电视/电影）、电竞/游戏、现实增强（VR/AR/MR）、广告营销、建筑工程等行业领域，并在其方方面面中得到体现。

此外，创意科技也在以足够的实力彰显着自身的韧性，为经济发展带来全新的增长契机。过去的一年中，虽然疫情对全球经济造成了严重的影响，创意科技却并未因此止步。

根据 TechNation 的相关报告指出，在创意科技产业方面，美、中、欧三地遥遥领先于世界其它地区。从投资角度来看，2020 年美国对创意科技类企业的投资达到了 65 亿英镑，中国为 19 亿英镑，综合了英法德瑞（瑞典）荷的欧洲则同样突破了 19 亿英镑的大关。其中，在欧洲诸国中英国引领了创意科技领域的投资进程，并以其 9.8 亿英镑的规模跻身世界第三的位置。

值得一提的是，与 19 年创意科技领域投资规模相比，英国呈现出了高达 22% 的增幅。而从 2020 年创意科技在整体科技领域的投资规模占比来看，英国以 9% 的比例位居全球首位，超过了美国与中国 6% 的水平。除此之外，自 2017 年以来，英国在创意科技产业领域获得的投资规模也几乎翻了一倍，且其投资中位数也集中在 29 万到 160 万英镑的小额区间内。这意味着其中多数发生在对早期阶段企业的投资中，投资者对英国创意科技相关企业的增长前景和后续融资意愿抱有乐观的预期。

得益于英国世界一流的创意产业基础，在 2010 年到 2019 年期间，英国创意产业市场规模增加了 43%，在 2019 年的经济增长中贡献了 1160 亿英镑的份额。目前，英国创意产业的从业人员已经有超过 200 万人。随着创意产业和科技领域的进一步交融，英国数字和文化部长 Caroline Dinenage 表示，包括创意科技在内，英国的创意产业正在为英国的未来复苏带来重大转折。

另一方面，作为英国最大的科技企业集中地，伦敦从 1990 年到现在已经催生出了 38 个独角兽公司，数量位居全欧洲第一。同时，凭借多年来在资本、投资和人才方面的深厚积累，伦敦的科技生态也在以自身独一无二的优势吸引着全球的关注。数据显示，2020 年期间有近半数的英国创意科技产业融资流向了伦敦，伦敦在创意科技领域获得了 85 笔共计 4.86 亿英镑的融资，规模总量较 2019 年的 3.52 亿英镑上涨 38%。于此，不难发现所有的方向都在指向同一个结论：英国正在这一范畴内中占据优势地位，伦敦极有可能成为全球创意科技领域的中心所在。

体现在具体层面，在沉浸式科技领域，伦敦已经是欧洲沉浸式科技风投的领导者。英国 1200 家沉浸式企业中有半数位于伦敦，2015 年到 2019 年期间该领域的伦敦公司共计获得了 7.62 亿英镑投资。同时，伦敦有 7 所大学在提供与沉浸式科技相关的一系列课程和学位，用以满足人才上的需求。而位于伦敦国王十字知识园区的 Digital Catapult 也是欧洲领先的创新中心，专注于沉浸式科技和创意产业。

在游戏领域，伦敦也是全球知名的游戏产业中心。在这里，既能看到动视暴雪、世嘉、索尼互娱等一大批知名游戏开发商在此设立办公室，也能感受到游戏税收减免政策、超过 30 万的拥有 VR/AR 开发经验的从业开发人员、以及如英国最大的电竞游戏馆——Red Bull Gaming Sphere 等相关产业基础迸发出的浓厚生态氛围。

而事实也更加如此，拥抱创意科技也在成为伦敦企业的另一大新兴趋势。今年早些时候，欧洲最大购物中心之一的伦敦 Westfield 购物中心宣布将会在今年春季推出体验式线下零售概念购物点 Situ Live。据悉，该场所将由 6 个生活馆构成，届时将在此展示一系列的相关创新产品。消费者同时也可以在此通过无人购物、VR 等前沿技术感受到基于数字零售和实体零售两者混合而成的全新购物体验。Situ Live 相关人士表示，希望 Situ Live 通过对优质产品和品质生活方式的切入，引发消费者产生共鸣体验，从而让其成为人们更加真实地去发现和体验美好产品的蓝海。

Como 则是一家总部位于伦敦的创意科技独角兽企业，主要通过 ComoSense 数字营销解决方案帮助酒店及零售行业企业建立更加持久良好的客户关系。Como 表示，其基于大数据和人工智能技术的解决方案是一套完整的客户管理工具，无论是线下还是线上场景都能得到覆盖。它包含了定制化的移动应用程序和相关部署功能，能够让服务企业在不断提升其管理效率的同时强化用户忠诚度。根据 Como 提供的数据，在使用了 Como 的解决方案后，一年后，企业的客户月花销水平能够得到近 41% 的增长。同时，其客户的月购买也能得到 30% 的提升。目前，Como 已与汉堡王、INSOMNIA、AuntieAnne’s 等众多企业达成合作协议。

把目光转向科技创投方面，近年来，以 Ascension Ventures 为代表的一大批英国风投机构纷纷进军创意科技领域。在 2017 年至 2020 年期间，有 64％的创意科技领域投资来自英国投资者。Ascension Ventures 管理合伙人 Jean de Fougerolles 指出，在成立 Ascension 之前，他对次世代媒体企业有着长达 7 年的投资经历。现在，随着数字媒体和热情经济（Passion Economy）的不断交融，“我们对其中的相关企业也产生了浓厚兴趣，它们是新的舞台。像 ChiliConnect、Cloudbounce、Entale、GEEIQ 这些企业能够消除 ‘零工经济’ 群体所要面临的种种约束，它们为自由职业者创造了新的可能，使得个人技能成为一种可以随时随地进行营生的手段。”

作为创意科技不断变革的重要推力，深科技领域也在英国愈发受到重视。根据 Tech Nation 的数据显示，2020 年期间，英国人工智能和机器学习类初创公司共获得 4.78 亿英镑投资，TMT 及移动科技（Mobility Tech）类初创公司分别以 4.37 亿和 2.85 亿英镑排在其后，这三类是创意科技领域获得投资数量最高的类别。

与此同时，在一年一度的全球科技盛事伦敦科技周以及享誉全球的 AI 科技峰会活动 CogX 上，包含人工智能、沉浸技术、零售科技、数字营销等在内的创意科技前沿载体也正日趋成为聚集于此的顶级企业家、学者、艺术家以及政客等专业人士所关注的焦点话题。今年 6 月 14 日至 16 日，CogX 有望继续迎来超过一千名演讲嘉宾和十万名线上、线下观众，在创意科技这一创新交叉点上闪耀火花，为下一个十年的何去何从萌发出新的方向。

现在，创意科技不为人知的过去正在过去。以伦敦之名，一个新的未来正在到来。